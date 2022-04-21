Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Safiport karşısında sürpriz arayacak - Son Dakika
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Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Safiport karşısında sürpriz arayacak

21.04.2022 14:31
Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Safiport karşısında sürpriz arayacak

Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Çağrı Özek, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Safiport karşısında ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Çağrı Özek, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Safiport karşısında ellerinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Çağrı Özek, yarın başlayacak Fenerbahçe serisi öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Normal sezonu sadece 2 yenilgiyle uzak ara lider tamamlayan güçlü rakipleriyle zorlu maçlar oynayacaklarını anlatan Özek, "Zor bir maç olacak. Kimseden bir çekincemiz yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Basketbolda her şey olabilir." dedi.

Serinin kritik noktalarına işaret eden Özek, "Onların temposuna uymamamız lazım. Ribaunt ve top kayıp istatistikleri bizim için çok önemli. Bu sezon orada oynadığımız maçın ilk devresini de önde kapatmıştık. Çok kontrollü oynamıştık ama ikinci yarı baskıyı kontrol edememiştik." diye konuştu.

Özek, sezon başında yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ligi istedikleri yerde bitiremediklerini ancak son maçta aldıkları galibiyetle 8. sıradan play-off bileti aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sezon başındaki hedeflerimiz normal sezonu daha üst sıralarda bitirmekti. Barbara Turner'la (Bahar Öztürk) sezon başı kontrat imzalamıştık. Sezonu açmamıza 5 gün kala gelmedi, ABD'de asistan koç teklifi aldı. 5 numarada Lynetta Kizer'la anlaşmıştık, sezon başında birkaç maç sonra onu da gönderdik. Sonra transfer yapmadık. Yine de sezonu en iyi şekilde bitirdik. Oyuncular büyük bir emek sarf ettiler."

Tan White: "Neler yapabileceğimizi göstermeye çalışacağız"

Çankaya Üniversitesi Takım Kaptanı Tan White, Fenerbahçe Safiport karşısında iyi bir seri geçirmek istediklerini aktardı.

Sezona iyi başlayamadıklarını ancak sonrasında toparlandıklarını belirten White, "Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni finalde kaybetti ama burası çok farklı. Herkese neler yapabileceğimizi göstermeye çalışacağız. Bizim için büyük bir maç olacak. Normal sezonda iki kez oynadığımız bir takım. Tabii ki kazanmak için oynayacağız. Rakibimizi iyi biliyoruz. Oyun planımızı iyi bir şekilde sahada uygulamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Safiport karşısında sürpriz arayacak - Son Dakika


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