Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var

Canlı anlatım! Adana\'da gol yağmuru var

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Mücadelede sarı kırmızılılar 4-0 önde.

31.08.2024 21:40
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başladı ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturuyor. Karşılaşmayı Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Adana Demirspor : Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CANLI ANLATIM

İ.Y Adana Demirspor 0-4 Galatasaray

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

40' Adana Demirspor'da rakibine faul yapan Tayfun Aydoğan sarı kart gördü.

38' Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yükselttiği topta Mertens arka direkte boş pozisyonda topun gelişine çok sert vurdu. Direğe çarpan top uzak köşeden ağlara gitti.

37' GOL! Adana Demirspor 0-4 Galatasaray

37' Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan içeriye girip vuruşunda savunmadan seken top kalecide kaldı.

36' DIŞARIYA ATTI! Adana Demirspor savunmasının hatasında topu alan Batshuayi karşı karşıya pozisyonda kaleyi bulamadı.

35' BOŞ KALEYE KAÇTI! Abat Aimbetov, Muslera'nın önde olduğu pozisyonda kaleye aşırtma vuruşunu yaptı. Zemine seken top yükseklik kazanmasının ardından kalenin üstünden dışarıya gitti.

32' Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda hızlı hücuma çıkan Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topun altına girerek kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.

31' GOL! Adana Demirspor 0-3 Galatasaray

25' Mauro Icardi'nin yerine Michy Batshuayi oyuna girdi.

24' Galatasaray'da sakatlanan Icardi oyuna devam edemeyecek.

23' Karşılaşmaya su molası verildi.

22' Adana Demirspor'da Abat Aimbetov orta alanda yerde kaldı, hakem oyunu durdurdu.

21' AZ FARKLA DIŞARIDA! Ceza sahası içine gönderilen topta Abat Aimbetov'un sağ çaprazdan sert vuruşu direği sıyırarak yandan dışarıya. gitti.

20' Abdülkerim'in uzun topunda Mertens kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda topu iyi kontrol edemedi.

19' Adana Demirspor'da rakibine faul yapan Abdulsamet Burak sarı kart gördü.

19' Mertens'in ceza sahası içine çevirdiği topta Semih Güler'in ters vuruşu direkt ağlarla buluştu.

18' GOL! Adana Demirspor 0-2 Galatasaray

17' KAÇTI! Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Yavuz Kol, Muslera'yı geçemedi.

16' Elias Jelert'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

15' İlk 15 dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

14' Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Andrew Gravillon topu ön direkte karşıladı.

13' Ev sahibi tarafından kullanılan köşe vuruşunda Muslera'ya yapılan müdahaleye faul düdüğü çalındı.

12' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Abat Aimbetov'un içeriye çevirmek istediği top savunmadan kornere gitti.

11' Adana Demirsporlu futbolcular, 15 yaşındaki kaleciyi golün ardından teselli etti.

10' Adana Demirspor'un savunma arkasına atılan uzun topta kaleci Deniz Dönmezer'in hatasında fırsat bilen Kerem Aktürkoğlu kayarak topu ağlara yolladı.

9' GOL! Adana Demirspor 0-1 Galatasaray

9' Ali Yavuz'un pasında Abat Aimbetov topu istediği gibi kontrol edemedi.

8' Andrew Gravillon'in sağ kanada yüksek pasında Elias Jelert'in uzaklaştırdığı top Manev'in kafasından sekip taca gitti.

6' Orta alanda ilerlemek isteyen Bünyamin Balat, Lucas Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar faul.

5' Kerem Aktürkoğlu'nun Mertens'e pas düşüncesinde top Belçikalı oyuncunun çok uzağına gitti.

4' Adana Demirspor savunmada Semih Güler'in savunma arkasına bir uzun pas düşüncesinde daha top dışarıya gitti.

3' Semih Güler'in yükselttiği topta araya giren Elias Jelert topu taca uzaklaştırdı.

1' Adana'da ilk düdük çaldı.

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Son Dakika Spor Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Saim Dolanbay: Adanademirspor Başarılar. 6 2 Yanıtla
  • Alpi: Kuşlar ağlamaya başladı …Büyüksün GALATASARAY 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser: kalede 15 yaşında çocuk var HAYIRLI İŞLER 2 2 Yanıtla
  • Çelikk: Cahil Kaleci Hata Yaptı Gol Geldi 1 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Ender ve Çelikk ben bu sitede sizin kadar fesadik kaplumbağa görmedim. İkinizde kaliteli oe siniz 3 0 Yanıtla
  • Taner Barker: Adanaspor'un tecrübesiz kalecisine 4-5 tane gol atarsak Galatasaray iyi zannedilip Okan burukla çalışmaya devam edecek ona üzülüyorum 2 1 Yanıtla
  • Ankara null: gs ye acil kaleci lazim muslera bitik ya nsl gormuyorlar bunu pesss 0 1 Yanıtla
  • Necdet Kır: transfer yasağı olan zayıf kadroya sahip bir takım daha çok gol yerler normal bir durum 0 0 Yanıtla

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