Nefes kesen son! Dev derbide kazanan Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

CANLI ANLATIM:

90' Maçın sonuna 8 dakika ilave edildi.

86'Beşiktaş'ta Salih Uçan, Ndidi yerine oyuna dahil oldu.

85'ERSİN ERSİN ERSİN! Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu topu sağ kanattaki Cherif'e döndü. Sidiki Cherif'in hafif sağ çapradan karşı karşıya pozisyonda şutunu Ersin ayağı ile GOL olmasını önledi.

84'Fenerbahçe'de Archie Brown'ın yerine Levent Mercan oyunda dahil oldu.

82'Bu dakikalarda oyun sık sık hakemin faul düdükleri ile duruyor.

81'Oosterwolde, Hyeon Gyu Oh'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

80' İki takım da orta sahaları çabuk geçmeye başladı. Gol arıyorlar.

73'Beşiktaş'ta Orkun'un sol kanattan Olaitan'a attığı pas son olarak Cengiz'de kaldı. Cengiz Ünder'in şutu üstten auta çıktı. Hakem son müdahalenin Fenerbahçe'li futbolculardan olduğunu söyledi.

72'Yasin Kol, Ersin Destanoğlu'na oyunu daha hızlı başlatması için uyarıda bulundu. Ersin'in sarı kartı da var.

70' Dev derbide son 20 dakika.

65'Cerny'nin sağ çaprazdan sol ayağıyla şutu yandan auta çıktı.

62'Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Musaba'nın yerine oyuna dahil oldu.

61'MÜSAİT POZİSYONDA ERSİN BAŞARILI Beşiktaş defansının yaptığı top kaybında Sidiki Cheriff kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

60'Mücadelede son 30 dakika

60'Cerny ile tartışmaya giren Tedesco sarı kart gördü.

58'Oyun tekrar hareketlendi.

57'Fenerbahçe'de Talisca yerini Sidiki Cherif'e bıraktı.

56'GOL İPTAL! Fenerbahçe'de Talisca topu ceza sahasında Guendouzi'ye aktardı. Guendouzi'nin şutunu kaleci Ersin kornere çeldi. Hızlı kullanılan kornerde Guendouzi'nin ortasını Gökhan Sazdağı ters bir vuruş ile kendi ağlarına göndermişti.

56'GOL Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

53'Tek toplarla ceza sahasına giren Beşiktaş topu Asllani'ye aktardı. Asllani kaleci ile karşı karşıya kalmaya hazırlanırken Archie Brown son anda araya girdi. Devamında top Cerny'den auta çıktı.

52'Beşiktaş'ta Ndidi, Guendouzi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Böylelikle Ndidi gelecek maç cezalı duruma düştü.

51'Archie Brown'ın sol kanattan ortası doğrudan dışarıya çıktı. Sonrasında yan hakem bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

50'Fenerbahçe orta alandxa kazandığı serbest vuruşu, topun hareketli olduğu gerekçesi ile 3 kez yinelendi.

48'İkinci yarıya Beşiktaş hızlı başladı. Orkun Kökçü'nün şutu Guendouzi'nin son bir müdahalesi ile kornere çıktı.

46'Murillo ikinci yarı öncesi yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı. Son gelen haberlere göre Murillo'nun hastane'ye gitmekte olduğu belirtiliyor.

46' İkinci yarı başladı.

45' D.A İLK YARI SONUCU 0-0

45'Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sarı kart gördü.

42' İki takım da karşılıklı pas hataları yapıyor.

40'KALECİ EDERSON! Uzun topla çıkan Beşiktaş, Cerny'nin sağ çaprazdan pası Orkun'a aktardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından sert şutunu Ederson GOL olmasına izin vermedi.

38'Sol kanatta Fred'in içeriye çevirdiği topu Ersin kontrol etti.

36'Bu maçta çok sık ikili mücadele izliyoruz. Bu iki takımda bu sezon ikili mücadele kazanma yüzdesi en yüksek iki takım olması da dikkat çekiyor.

35'Kullanılan korner sonrasında top kaleye paralel gitti. Brown'ın müdahalesi GOL vuruşu için yeterli olmadı.

33'Topla sol çaprazda buluşan Oh, Semedo'dan kurtulamadı ve yerde kalıd. Hakemin kararı aut. Fenerbahçe'li futbolcular hakeme aldatmaya yönelik olarak sarı kart bekliyor.

32'Antony Musaba topla hızlı çıktı. Ceza sahsına girerken yerde kaldı. Hakemin kararı devam.

30'Fenerbahçe üst üste 3.kez köşe vuruşu kazandı.

29'Olaitan'ın pasında Cerny ceza sahası dışında topla buluştu. Guendouzi son anda ayağını soktu ve topu takımına kazandırdı.

25'Anderson Talisca'nın frikik vuruşunda Ersin adeta kalesinde büyüdü ve topu kornere çeldi.

24'Fenerbahçe'de Asensio oyuna devam edemedi. Yerine Fred oyuna dahil oldu.

24'Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.

23'Asensio tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde tekrar sahaya döndü.

19'Beşiktaş 4. bölgede seri paslaşmalar ile topu Fenerbahçe ceza sahasına soktu. Milan Skriniar sonrasında topu Rıdvan'dan çaldı ve topu uzaklaştırdı.

18'Fenerbahçe ayağa paslar ile pozisyon arıyor.

16'Mücadelede ilk 15 dakikada Beşiktaş'ın yüzde 56 ile topla oynamada üstünlüğü var.

15'Anderson Talisca'nın vuruşu barajdan sekip kaleci Ersin'de kaldı.

13'Fenerbahçe Dorgeles Nene ile kontra atağa çıkarken Beşiktaş defansının müdahalesi ile kaleyi karşıdan gören cephede serbest vuruş kazandı.

11'SON ANDA EDERSON SON ANDA DEFANS! Orkun'un ortasında Oh, topu Semedo'nun üstünden kafa vuruşunu yaptı. Ederson'un çeldiği top Cerny'nin önünde kaldı. Cerny'nin şutuna Oosterwolde son anda ayağını koydu ver kornere attı.

10' Derbide golün eli kulağında. İki takım da gol arıyor.

5'Fenerbahçe'de Kante kendi ceza alanında yerde kaldı. Faul.

4'Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında güzel paslaşmalr sonrasında Anderson Talisca topu önüne aldı ancak istediği gibi topu kontrol edemedi.

4'Orkun'un orta sahanın gerisinden Cerny'e attığı ara pasta Semedo son anda kademeye girdi ve tehlikenin büyümesini engelledi.

3'Kendi yarı sahasından hızlı çıkan Musaba sağ çaprazda Rıdvan'ı geçmeye çalışırken rakibine faul yaptı.

1'Fenerbahçe henüz 20. saniyede Nene ile net pozisyondan faydalanamadı.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.