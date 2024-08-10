Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tek gol var

Spor

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak görev yapıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 15 YAŞINDA KALECİ

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un kadrosunda bir sürpriz gerçekleşti. Adana temsilcisi açıkladığı kadroda kalede genç file bekçisi Deniz Eren Dönmezer'e yer verdi. Deniz Eren'in 15 yaşında olması futbolseverler tarafından dikkat çekti. Genç file bekçisi, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

CANLI ANLATIM

90' Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

87' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği hazırlıkları...

86' Adana Demirspor'da oyuncu değişikliği: Edouard Michut yerine Ali Yavuz oyunda.

85' Tadic'in savunma arkasına attığı ara pasla buluşan Youssef En-Nesyri, kaleci Deniz'i geçemiyor

84' Fenerbahçe ön alan baskısını arttırdı.

82' Bartuğ'un ceza sahasına açtığı ortada Youssef En-Nesyri topla buluşuyor. Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıkıyor

81' Fenerbahçe korner kazanıyor.

80' Fenerbahçe şut sayısı: 9 Adana Demirspor şut sayısı: 4

79' İsmail Yüksek'in Yusuf Barasi'ye topu kaybetmesi sonrası Nabil Alioui'nin şutu yan ağlara takılıyor.

78' Fenerbahçe taraftarı desteğini sürdürüyor.

76' Adana Demirspor'da oyuncu değişiklikleri: Jose Rodriguez yerine Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan yerine Nabil Alioui, Jovan Manev yerine Fougeou giriyor.

75' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri Allan Saint-Maximin yerine Bartuğ Elmaz, Bright Osayi-Samuel yerine Mert Müldür, Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri oyuna giriyor.

66' Tadic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş sekiyor, Allan Saint-Maximin'in uzaktan şutu kalecide kalıyor.

65' Adana Demirspor'da Yusuf Sarı çıkıyor, Bünyamin Balat giriyor.

64' Adana Demirspor'un kornerinde top doğrudan Livakovic'e gidiyor.

64' Milad Mohammadi ve Osayi arasında gerginlik yaşandı.

63' Yusuf Sarı'nın ceza sahasına yaptığı orta savunmadan kornere çıktı.

63' Fenerbahçe ön alan baskısı yapıyor.

62' İrfan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı defans uzaklaştırdı.

61' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan yaptığı ortaya hiçbir Fenerbahçeli oyuncu dokunamadı.

61' Ferdi Kadıoğlu defanstan kaptığı topla orta sahayı geçerken faulle durduruldu.

60' Dzeko'nun ceza sahasından şutu defanstan döndü.

59' Tadic'in yaptığı ortada Fenerbahçe gole yaklaştı fakat ofsayt düdüğü çaldı.

57' Yusuf Barasi 3 Fenerbahçe oyuncusunu geçerek şut çekti, savunma topu son anda kornere çıkardı.

56' Tadic'in sol kanattan yaptığı ortada Edin Dzeko'nun kafası dışarı gitti.

54' Allan Saint-Maximin'in yaptığı ortada İrfan Can topu ortaya çevirdi fakat savunma uzaklaştırdı.

53' Osayi Samuel'in sağ kanattan yaptığı ortayı Gravillion kornere çıkarıyor.

52' Fenerbahçe hızlı çıktı. Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ortası doğrudan dışarıya gitti.

50' Osayi Samuel'in tedavisi sürüyor.

49' Tadic'in kullandığı kornerde Allan Saint-Maximin'in kafası sonucu kaleci topa hakim oldu.

49' Fenerbahçe ön alan baskısı yaparak topu kazandı. Dzeko'nun çektiği şut defanstan sekerek kornere gitti.

46' İsmail Yüksek'ten hayati müdahale!

46' Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ikinci yarısı başladı.

İ.Y Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

42' İsmail Yüksek'in ara pasında Tadic ofsayta yakalandı.

41' Osayi Samuel'in tedavisi devam ediyor.

40' Adana Demirspor'da Milad Mohammadi sarı kart gördü.

39' İrfan Can'ın sağ kanattan getirip açtığı ortada Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekliyor.

34' Allan Saint-Maximin, orta sahadan taşıdığı topu Dzeko'ya verdi. Boşnak golcü, yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

34' GOL! Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor

27' Jayden Oosterwolde sarı kart gördü.

25' Alexander Djiku'nun defans arkasına attığı topta İrfan Can topa koşsa da yetişemedi. Kaleci topu kontrol etti.

24' Sebastian Szymanski'nin orta sahadan yaptığı ortada top kalecide kaldı.

22' Adana Demirspor'da Edouard Michut kendini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya girdi.

21' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan vurduğu şut kalecide kaldı.

17' İrfan'ın kullandığı turan topta Dzeko kafayla vurdu fakat top az farkla dışarı çıktı.

16' Maestro sarı kart gördü.

16' Jose Mourinho, 4. hakemle tartışmaya girdi!

14' Ferdi Kadıoğlu'nun İrfan'a pasında Fenerbahçe ofsayta yakalandı.

13' Semih'in uzaktan şutu Fenerbahçe savunmasından sekerek Livakovic'e gitti.

11' Dzeko'nun ortasında Semih topu uzaklaştırmaya çalışırken İrfan araya girdi fakat topu kaleci kontrol etti.

10' Allan Saint-Maximin sol kanatta ofsayta yakalandı.

6' Osayi Samuel'in defanstan çıkardığı top sonrasında Dzeko'nun sağ kanattan ortasında top defanstan dönüp kornere çıktı.

3' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasının solundan attığı sut defanstan geri döndü.

2' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan verdiği pas Tadic'e gelse de topuzaklaştırıldı.

1' Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı başladı.