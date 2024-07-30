Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lugano maçında tempo bir an olsun düşmüyor

Spor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlıyor. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Tur atlayan tarafı belirleyecek karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

KANARYA NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

RAKİP LILLE OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

CANLI ANLATIM

25' Lugano çok tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen yerden pasta ceza alanında şutunu çeken Bislimi'nin vuruşunu Livakovic inanılmaz bir kurtarışla kornere çeldi.

23' Oosterwolde'nin pasıyla sol kanattan ceza alanına girmeye çalışan Fred yerde kaldı. Karar devam.

22' Fenerbahçe tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşmiş durumda.

21' Ferdi, orta alanda Antonios Papadopoulos'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

20' Lugano kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

19' Bu dakikalarda oyunun kontrolü Fenerbahçe'ye geçmiş durumda.

18' Dzeko'nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Tadic rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ancak karar devam

17' Lugano tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Aliseda'nın vuruşu üstten auta gitti.

16' Topla oynama oranlarında Lugano'nun yüzde 64'e 36'lık üstünlüğü bulunuyor.

15' Tadic yine sağ kanattan arka direkteki Dzeko'ya ortalamak istedi, top kalecide kaldı.

14' Sağ kanatta topla buluşan Tadic, uzak köşedeki Szymanski'yi görmek istedi ancak savunma araya girdi.

13' Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza alanına hareketlenen Krunic'i görmek istedi ancak top, Krunic'in arkasında kaldı.

12' Sol çaprazda topla buluşan Edin Dzeko, kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

8' Ceza alanı dışında topla buluşan Hadj Mahmoud, iki direğin birleştiği noktaya çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

7' GOL! Fenerbahçe 0-1 Lugano

6' Bu kez de Tadic sağ kanatta topu sürüklemek isterken Bottani'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar yine faul.

5' Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Milton Valenzuela'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

4' Lugano kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

3' Jayden Oosterwolde sol kanattan hücuma katılıp topu içeri çevirdi ancak Dzeko'dan önce savunma araya girdi.

2' Maçın ilk düdüğü ile birlikte tribünleri takımlarına büyük bir destekte bulunmaya başladı.

1' Fenerbahçe-Lugano maçı başladı.