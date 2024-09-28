Canlı Anlatım! RAMS Park\'ta gol yağmuru var

Spor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapıyor. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Kerem Demirbay, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Mortadha, Cafu, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa.

CANLI ANLATIM

M.S Galatasaray 3-3 Kasımpaşa

90+7' Da Costa yerine Sadık Çiftpınar oyuna girdi.

90+6' Sağ kanatta topla buluşan Espinoza sağ ayağı ile orta yaptı. Ön direkte Hajradinovic topu kafasıyla arkasına indirdi. yakın mesafede Nuno da Costa sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

90+5' GOL! Galatasaray 3-3 Kasımpaşa (Nuno Da Costa)

90' Maç sonuna 6 dakika ilave edildi 87' Aytaç'ın savunma arkasına gönderdiği topta Fall topla buluşamadı ve Kaan Ayhan' yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 85' Galatasaray'da Barış Alper'in, Gökhan Gül'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

85' Hakem Oğuzhan Çakır hem Kasımpaşa hem de Galatasaray yedek kulübesine sarı kart gösterdi.

83' Hajradinovic penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.

83' GOL! Galatasaray 3-2 Kasımpaşa (Haris Hajradinovic)

82' Hakem Oğuzhan Çakır pozisyonu izledi ve Kasımpaşa lehine penaltı noktasını gösterdi.

81' Hakem Oğuzhan Çakır VAR incelemesinin ardından poziyonu izlemeye gitti.

80' Hakem Oğuzhan Çakır oyunu duraklattı. VAR incelemesi sürüyor.

79' Kasımpaşa kullanılan kornerde Fall'ın vurduğu kafa vuruşunda topun Jakobs'un eline çarptığı yönünde hakem Oğuzhan Çakır'a itirazda bulundu.

78' Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Berkanın ters kafa vuruşu Galatasaray kalesine doğru yöneldi. Muslere şık bir kurtarışla topu kornere çeldi.

76' Hajradinovic, Da Costa ile paslaşarak Galatasaray kalesine hücum etti. Kerem Demirbay'ın yaptığı müdahale sonrası Hajradinovic yerde kaldı. Kasımpaşa tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

75' Mücadelenin bu dakikalarında Galatasaray % 51 Kasımpaşa % 49 topla oynuyor.

73' Galatasaray'da İcardi oyundan çıktı yerine Batshuayi girdi.

73' Kasımpaşa'da Barak oyundan çıktı. Espinoza oyuna dahil oldu.

72' Sağ kanatta Fall'ın ceza sahasına ortasında savunmada Jelert tehlikeyi önledi.

69' Mertens Opoku'ya faul yaptı. Oyuna sağlık ekipleri girdi ve Mertens sarı kart gördü.

68' Kasımpaşa yarı alanında iki tarafta üst üste top kayıpları yaşadı. Ardından Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı.

65' Abdülkerim'in Nuno da Costa'ya yaptığı hareket faul. Da Costa yerden kalkamadı. Sağlık ekipleri oyuna geldi. Abdülkerim sarı kart gördü.

63' Sara ve Yunus oyundan çıktı. Yerine Berkan ve Kaan Ayhan girdi.

61' Kasımpaşa ikinci yarıda topla daha fazla oynuyor.

60' Winck sağ kanattan Galatasaray ceza sahasına orta yaptı. Abdülkerim savunmada araya girerek tehlikeyi önledi.

57' Kasımpaşa'da Hajrdinovic, Jelert'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' Kasımpaşa sağ kanattan Fall ile geldi. Muslera açıldı ve top boşa çıktı. Nuno da Costa topu önüne almak isterken savunmada Abdülkerim tehlikeyi önledi.

54' Hakem Oğuzhan Çakır VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti. Kasımpaşa sağ kanattan korner kullanacak.

51' Kasımpaşa'nın penaltı kazandığı pozisyon VAR tarafından inceleniyor.

50' Fall sağ kanattan hareketlenerek topu ceza sahasına doğru çekti. Hakem, topun Jacobs'un eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

46' Osimhen ve Sallai oyundan çıktı. Mertens ve Barış Alper oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Galatasaray 3-1 Kasımpaşa

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

45' Victor Osimhen sakatlık geçirdi. Kenara değişiklik işareti yaptı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

45' Winck'in sağ kanattan açtığı ortada Fall ceza sahası içinde şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

44' GOL! Galatasaray 3-1 Kasımpaşa (Mamadou Fall)

39' Kasımpaşa hızla atağa çıktı ama Galatasaray savunması topu almayı başardı. Ardından Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında sağ kanattan Sallai'nin ortasında top üstten auta gitti.

37' Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada top kaleci Gianniotis'te kaldı.

36' Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ilk yarıda en fazla GOL atan takım oldu.

35' Ceza sahasına İcardi'ye gönderilen topta sırtı dönük olan İcardi şık bir dönüş yaparak şutunu çekti topu ağlarla buluşturdu.

34' GOL! Galatasaray 3-0 Kasımpaşa (Mauro Icardi)

32' Winck'in sağ çarprazdan yerden vurduğu şutta top kaleci Muslera'da kaldı.

31' Aytaç'ın ceza sahasından vurduğu şutta top Muslera'da kaldı.

30' Kasımpaşa'da Ben Ouanes oyundan çıktı yerine Omeruo girdi.

29' Gabriel Sara'nın ceza sahasında Osimhen'e gönderdiği topta Osimhen şık bir kontrol ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

28' GOL! Galatasaray 2-0 Kasımpaşa (Victor Osimhen)

27' Galatasaray % 55 Kasımpaşa ise % 45 topla oynuyor.

25' Aytaç, Nuno da Costay'a uzun top gönderdi. Da Costa'nın sağ çarprazdan vuruşunda top dışarı gitti ama ofsayt bayrağı kalktı.

21' Abdülkerim'in sol kanattan açtığı ortada Kasımpaşa Savunması topa müdahale edemedi. Osimhen ayağını uzatarak topu önüne aldı ve vuruşuyla golünü attı.

20' GOL! Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (Victor Osimhen)

15' Jelert'in sağ kanattan İcardi'ye attığı pasta İcardi topu ceza sahasına çevirdi fakat ofsayt bayrağı kalktı.

13' Kerem Demirbay'ın sol kanattan ortasında İcardi kafayı vurdu. Top dışarı gitti.

10' Nelsson'un uzun topunda Osimhen topla buluştu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

8' Galatasaray hücumunda sol içen rakip savunma arkasına sarkan İcardi için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

6' Nelsson, Osimhene uzun top attı. Osimhen'in vuruşunda top savunmaya çarpıp taca gitti.

3' Sara'nın sağ kanattan açtığı ortada Osimhen göğsüyle ceza sahasına topu indirdi fakat savunma topu uzaklaştırdı.

1' RAMS Park'ta ilk düdük çaldı.