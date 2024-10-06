Canlı anlatım: Antep'te tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım: Antep'te tempo bir an olsun düşmüyor

Canlı anlatım: Antep\'te tempo bir an olsun düşmüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Müsabakada siyah-beyazlılar 1-0 önde.

06.10.2024 18:55
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Gaziantep Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

2 TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Saborit, Bruno, Arda, Ömürcan, Lungoyi, Ndiaye, Furkan, Sorescu, Maxim, Okereke.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM

56' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Maxim'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' KAÇTI! Muçi orta alandan topu taşıdı ve ceza sahasına koşu yapan Muçi'ye harika bir pas verdi. Kaleciyle baş başa kalan Rafa şutunu çekti fakat kaleci Dioudis başarılı oldu. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

52' Beşiktaş'ta Gedson sol tarafta bulunan Joao Mario'ya uzun pas attı. Mario ceza sahasına girmek istedi fakat savunma topu aldı ve tehlikeyi önledi.

51' Maxim'in ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta. Okereke yükseldi ve kafayı vurdu top kaleci Mert'in kucağınad kaldı.

49' KAÇTI! Gaziantep'te Okereke savunma arkasına harika bir koşu yaptı.Kaleci ile baş başa kalan Okereke penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Mert topu kurtardı.

47' Beşiktaş'ta Muçi, sol kanatta bulunan Rafa'ya yerden pas verdi. Rafa'nın ceza sahasına rabona ile açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Gaziantep FK 0-1 Beşiktaş

45+7' Gaziantep'te Maxim'in sağ ayak içiyle kullandığı serbest vuruş kale üstünden dışarı gitti. Beşiktaş kale vuruşu kullanacak.

45+5' Gaziantep'te Maxim ceza sahasının sol tarafında Gedson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maxim, hakem Muhammet Meteoğlu'na penaltı itirazlarında bulundu. Muhammet Meteoğlu devam kararı verd. Ardından Sorescu yayın çizgisinde yerde kaldı karar faul.

45+4' Gaziantep'te Kozlowski sağ kanattan orta açtı. Beşiktaş savunmasından seken top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

45+3' Massuaku Gaziantep yarı alanın sol tarafında Saborit'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Saborit bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

45+1' Gedson merkezden topu harika sürerek Immobile'ye verdi. Immobile'nin sağ ayak içiyle çektii şut savunmadan geri döndü.

45' İlk yarı sonuna 8 dakika ilave edildi.

45' Beşiktaş, rakip yarı alanın sağ tarafından serbest vuruş kullandı. Joao Mario'nun ceza sahasına yaptığı ortaya Uduokhai kafa vuruşunu yaptı. Gaziantep savunmasına çarpan top kornere gitti.

43' GOL İPTAL! Muhammet Meteoğlu VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi.

41' GOL! Gaziantep 1 - 1 Beşiktaş (Daian Sorescu)

38' Immobile, kendi yarı alanının sağ tarafında Kozlowski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

36' Beşiktaş'ta Ndour merkezde üst üste çalımlar atarak takımı hücuma çıkardı.

34' KAÇTI' Gaziantep'te Okereke, kaleci Mert ile baş başa kaldı. Mert Günok açıldı. Okereke'nin aşırtma vuruşu yandan dışarı gitti.

33' KAÇTI! Beşiktaş'ta Gedson sağ kanattan hızla Gaziantep kalesine topu sürdü. Ceza sahasının sol tarafına koşu yapan Muçi'ye yerden pasını gönderdi. Muçi'nin şutu üstten auta gitti.

31' GOL! Gaziantep FK 0-1 Beşiktaş (Ciro Immobile - P)

29' PENALTI! Hakem Muhammet Meteoğlu VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

28' Hakem Muhammet Meteoğlu VAR uyarısı sonrası Monitör'de pozisyonu izlemeye gitti.

26' KAÇTI! Beşiktaş'ta kaleci Mert sol kanatta bulunan Muçi'ye harika bir uzun top attı. ceza sahasına koşu yapan Rafa'ya yerden bir pas gönderdi. Kaleciyle baş başa kalan Rafa'nın çektiğ şutu kaleci Diodis kurtardı. Pozisyon'un devamında Immobile yerde kaldı. Hakem VAR ile pozisyonu değerlendiriyor.

22' Beşiktaş'ta Muçi ceza sahasının sol tarafından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top yandan dışarı gitti.

21' Beşiktaş'ta sakatlanan Paulista oyuna devam edemedi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

20' Okereke, Beşiktaş kalesine hücum ederken Paulista araya girdi ve tehlikeyi önledi fakat pozisyonun ardından Paulista kendini yere bıraktı.

16' Beşiktaş'ta Joao Mario sol kanatta Muçi'ye yerden pas verdi. Çizgiye inen Muçi orta açmak istedi fakat Gaziantep savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

13' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Gziantep savunnmasında Viana araya girerek tehlikeyi önledi.

13' Beşiktaş'ta Rafa Silva sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Gziantep savunnmasında Viana araya girerek tehlikeyi önledi.

12' Beşiktaş, üst üste korner kullanıyor.

11' Beşiktaş'ta Massuaku'nun sol ayağıyla vurduğu frikik baraja çarparak üstten dışarı çıktı.

10' Beşiktaş'ta Muçi sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Kozlowski, Muçi'nin formasını çekerek Muçi'yi düşürdü. Beşiktaş, yayın sol tarafından serbest vuruş kullanacak.

5' Gaziantep'de Kozlowski sol kanattan top sürerek Beşiktaş ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

4' Gaziantep'te Maxim sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahasının içindeki Okereke sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı gitti.

3' Gaziantep'de Kozlowski yaydan sağ ayak içiyle kaleye yerden bir şut çekti. Top kaleci Mert'te kaldı.

2' Beşiktaş'ta Svensson sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına koşu yapan İmmobile'ye yerden bir pas gönderdi. Falat Immobile topa yetişemedi

1' Gaziatep'te maç başladı

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Antep'te tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAZDIRACAĞIZ HERKEZ RAHAT OLSUN 0 10 Yanıtla
  • İmge Mustafa:
    Beşiktaş yerine Alanya spor yazmışsınız düzeltin 3 0 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    iki maçta 7 gol yiyen takımın taraftarı oe ferhat sekiztaşın golü iptal edilse ağlardın pc kurusu 1 0 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    oe ferhat anene slam söle iyi tnır beni 1 0 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Biri şu Ferroya 36 takımlı Avrupa Ligi'nde sıfır puanla son sırada olduklarını belirtsin 1 0 Yanıtla
  • mustafa ersoy:
    penaltı ile gol krallığı ve şampiyonluğa inanan ve boyun bağlayan kanatlıgiller 0 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beşiktaş şanslı gününde 0 0 Yanıtla
  • Sönmez Medya:
    yanlışlıkla beşiktaş arması koymuşsunuz düzeltin 0 0 Yanıtla
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