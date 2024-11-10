Canlı anlatım! Kadıköy\'de ilk gol geldi

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapıyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sivasspor ise 11 maçta topladığı 17 puanla 7. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita.

CANLI ANLATIM

28' Fenerbahçe, Samet Akaydin'in golüyle Sivasspor karşısında 1-0 önde. Sivasspor, oyuna bir kez daha başladı. 28' Hakem Kadir Sağlam, Sivassporlu oyuncuların itirazlarının ardından oyunculara pozisyonu anlatıyor. 27' Hakem Kadir Sağlam, VAR'da izledikten sonra Fenerbahçe'nin golünü verdi. Kadir Sağlam, Djiku'nun elle oynamadığını işaret etti. 26' Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda yer alan isimler Djiku ve Sundberg.

26' Fenerbahçe'nin golü için VAR'ın onayı bekleniyor. 25' Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası golden önce Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyonu izlemeye ekrana gitti. 25' Hakem Kadir Sağlam, golün onayı için VAR'ı bekliyor. 24' Fenerbahçe'de asisti yapan Mert Hakan, golden sonra armayı göstererek tribünlere gitti. 24' Fenerbahçe korneri kullandıktan sonra top yine sarı-lacivertli oyuncularda kaldı. Ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Samet Akaydin topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

24' GOOOLLL! Fenerbahçe 1-0 Sivasspor

23' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Osayi, ceza sahasına girdikten sonra Szymanski'ye pasını verdi. Szymanski, rakibinden sıyrılamadı. Dönen topu yine Fenerbahçe aldı. Mert Hakan'ın ortasında Sivasspor savunması topu karşıladı. Fenerbahçe korner kullanacak.

22' Turgunbaev'in kullandığı taç atışı sonrası top sağ kanattaki Murat'a kadar geldi. Murat topu oyun alanında kontrol edemedi ve top Fenerbahçe'ye geçti.

21' Moutoussamy, serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra sol kanatta topu alan Rodrigues'in topla ilerlemesine Osayi Samuel izin vermedi ve top taca gitti.

21' Sivasspor'da Koita, orta alanda Djiku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Sivasspor, serbest vuruş kullanacak.

21' Mücadelede ilk 20 dakikalık dönem sona erdi. Henüz iki takımın da net pozisyonu bulunmuyor.

20' Fenerbahçe'de Tadic, korneri pasla kullandı. Bu topu alan Szymanski'nin sağ kanattan ortasında top arka direkteki Maximin'i geçti ve doğrudan dışarıya gitti.

19' Fenerbahçe'de Szymanski'nin ortasında Youssef En-Nesyri, kafa vuruşunu yaptı. Bu top kaleye yönelmedi ve Tadic'te kaldı. Tadic'in ceza sahasından vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Fenerbahçe sağ kanattan korner kullanacak.

19' Fenerbahçe'de Rodrigues'in topuna müdahale ettiği sırada sakatlanan Osayi Samuel, tedavi sonrası oyuna geri döndü.

18' Sivasspor'da Turgunbaev, sol kanattaki taç atışında topu Fenerbahçe ceza sahasına kadar gönderdi. Fenerbahçe savunması bu topu karşıladı.

17' Sivasspor'da Rodrigues'in kullandığı korneri savunma karşıladı. Daha sonra topu alan Turgunbaev'in ortasını Mert Hakan karşıladı ve top sol kanattan taca gitti.

17' Osayi Samuel, tedavi için kenara geldi.

16' Fenerbahçe'de Rodrigues'in topuna müdahale eden Osayi de sakatlandı. Osayi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

16' Kostic'in soldan kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunması topu karşıladı. Daha sonra gelişen hızlı atakta Rodrigues'in ortasını Samuel karşıladı. Sivasspor korner kullanacak.

15' Kostic, sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Balde tarafından çekildi. Balde, sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

14' Sivassporlu futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra top kaleci Nikolic'e kadar geldi. Nikolic'in uzun gönderdi ve top Fenerbahçe'de kaldı. Szymanski, sol kanattaki Maximin'i gördü. Fransız futbolcunun sol kanattan arka direğe ortasında top En-Nesyri'yi aştı.

13' Fenerbahçe, Çağlar'a yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra Amrabat orta alanda topu aldı. Amrabat, sol kanattaki Maximin'i görmek istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

12' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyundan çıktı. Alexander Djiku, oyuna dahil oldu.

12' Fenerbahçe'de Çağlar'ın sakatlığı nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakikadır durdu.

11' Fenerbahçe'de Alexander Djiku, oyuna girecek.

11' Fenerbahçe'de Alexander Djiku, oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, kenara geldiği sırada Çağlar'ı alkışladı.

10' Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yedek kulübesine değişiklik işareti yapıldı. Çağlar oyuna devam edemeyecek. 28 yaşındaki futbolcu, şu anda yürümekte zorluk yaşıyor.

10' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün tedavisi saha içerisinde devam ediyor. Çağlar için sedye geldi ancak milli oyuncu ayağa kalktı.

9' Koita'nın müdahalesiyle yerde kalan Çağlar, sakatlık yaşadı. Milli oyuncu için sağlık görevlileri oyun alanı içerisine girdi.

9' Sivassporlu futbolcular, pasla kullanılan serbest vuruşta topu kaleci Nikolic'e kadar gönderdi. Nikolic'in uzun gönderdiği topta Koita, Çağlar'a faul yaptı ve sarı kart gördü.

8' Nikolic'in kullandığı aut atışını Fenerbahçe savunmasında Çağlar karşıladı. Daha sonra gelişen Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Topu tekrar alan Çağlar, sol kanattaki Kostic'i görmek istedi. Top taca gitti. Daha sonra Koita, orta alanda Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular, orta sahadaki serbest vuruşu pasla kullandı.

7' Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor, karşılaşmanın ilk bölümlerinde rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.

6' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan Dusan Tadic'in ortasında Youssef En-Nesyri ceza sahası içinden kafa vuruşunu yaptı. Faslı futbolcunun kafa vuruşu dışarıya gitti.

4' Fenerbahçe yine kaleyi yokladı. Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti.

2' Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Mert Hakan'ın sağdan arka direğe ortasında Kostic topu çevirdi. Sivasspor savunması, bu topun En-Nesyri'ye geçmesine izin vermedi.

1' Kadıköy'de ilk düdük çaldı.