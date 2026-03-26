Canlı anlatım! Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi

26.03.2026 20:00
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşıyor. Maçta golsüz eşitlik var.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila, Birligea.

CANLI ANLATIM

33' KENAN! Kenan sol kanatta birebir pozisyonda çalımı atarak içeriye çevirdi ama savunma topa dokunarak kornere gönderdi!

32' KAÇTI! Kenan sol kanatta Ferdi ile ikili sıkıştırmaya topu kazandı ve çizgiye inerek ceza yayındaki Arda'ya çevirdi, Arda'nın şutu üstten auta gitti!

31' Romanya yine tüm futbolcularıyla savunmaya geçti.

30' Mihaila sağ kanatta Mert Müldür'e sert bir müdahale yaptı hakem Letexier faul düdüğü çaldı.

29' Hakan'ın sol kanattaki Kenan'a muhteşem pasında Kenan topu güzel kontrol etti ancak devamında açtığı orta istediği gibi olmadı.

27' Ferdi yerden içeriye çevirmeye çalıştı ama Romanya savunması müdahale ederek topu kornere gönderdi.

26' Radu'nun uzun top denemesi kalecimiz Uğurcan'a kadar gitti.

25' Ön alan baskısında top Barış Alper'in hemen yanından geçti ve fırsatı yakalayamadık maalesef.

24' Romanya'nın şutu direkten döndü ama öncesindeki pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

24'Hagi'nin şutuna müdahale ederek topu kornere gönderdik ve Romanya korneri paslaşarak kullandı.

21' Ferdi topla birlikte kontra atağa çıkmaya çalışırken Dennis Man faul ile onu durdurdu.

20' Draguşin'in savunma arkasına pas denemesinde Ferdi araya girerek taca gönderdi.

19' Abdülkerim çok uzaklardan sert bir şut denedi ama kaleci Radu topu kontrol etti.

18' Harika paslarla Romanya yarı alanını geçerken Dragomir, Arda'yı faul ile durdurdu ve sarı kart gördü!

17' KAÇTI! Hakan'ın serbest vuruşu üstten direkt olarak auta gitti.

16' Draguşin ceza sahasının hemen önünde Kerem'in formasından çekerek faul yaptı! Kaleyi güzel gören bir noktadan serbest vuruş kazandık!

15'Abdülkerim'in ileriye çıkıp açtığı ortada Kerem ceza sahasında topla buluştu ancak iki oyuncunun baskısıyla topu kaybetti.

13' Kerem savunma arkasında topla buluştu ama Romanya savunması çabuk geri koşunca arkadaşlarını beklemeye karar verdi.

12' Ön alanda basmaya devam ediyoruz Romanya baskımız altında pas yapmakta zorlanlıyor!

11' Barış Alper ve Draguşin'in sol kanattaki ikili mücadeledesinde top dışarıya gitti, hakem aut kararı verdi Barış Alper bu karardan memnun değil!

10' Kenan yerde kaldı hakem yine devam kararı verdi.

9' Barış Alper sağ kanatta birebir çalımlarla ceza alanına girerek içeriye çevirmek istedi ama kaleci Radu'nun üstüne gitti!

8' Hakan'ın baskıyla kaptığı topta Kerem sol kanatta topla buluşarak yerden içeriye çevirdi ama kimse müdahale edemeyince arkadaki Mert Müldür top ile buluştu, o da içeriye çevirdi ama Romanya savunması topu uzaklaştırdı!

4' Hakan'ın arka direğe açtığı ortada kaleci Radu topu kontrol etti.

4' Barış Alper yerde kaldı hakem faulu işaret etti.

3' Romanya yarı alanında boşluk arıyoruz.

2' Kenan'ın Ferdi'ye ara pasında Ferdi topu içeriye çevirdi ancak Romanya savunması müdahale etti.

1' İlk düdük çaldı. Başarılar milli takım!

  • Ismail abi Ismail abi:
    Bir golcü şart, zorda kalırsan böyle bir düzenle oynarsın ama hep böyle oynamak, bunu başarı gibi göstermek saçma 3 0 Yanıtla
