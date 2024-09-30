Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'un konuğu oluyor. RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Kargın oturuyor. Müsabaka, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. Sezona transfer yasağıyla başlayan sarı kırmızılı takım ise ligde 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, puan tablosunda 17.sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Muçi, Immobile.

CANLI ANLATIM

65' Beşiktaş'ta Gedson ve Muçi kenarda. Semih ve Onana oyunda.

65' Kayserispor'da Hasan Ali ve Baran Ali çıkıyor. Arif Kocaman ve Ali Karimi oyunda!

64' Joseph Attamah yerden kalkamadı.

63' Ernest Muci'nin sol kanatta Attamah'a yaptığı hareket faul!

62' Fernandes'in ceza sahasının dışından çektiği şutu Bilal 2 hamlede kontrol etti.

60' Miguel Cardoso'nun sol kanattan yaptığı orta sekerek Aylton Boa Morte'ye geldi. Morte'nin şutunu kaleci Mert kurtardı.

58' Gedson Fernandes golü attıktan sonra sakatlandı. Tedavisi sürüyor.

57' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ön alan baskısıyla topu kazandı. Sürerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya güzel bir bitirişle golü buldu.

56' GOL! Kayserispor 0-1 Beşiktaş

51' Beşiktaş'ta Immobile ve Gedson duvar paslarıyla ceza sahasına girmeye çalıştı fakat savunma araya girdi. Hakem öncesinde ofsayt bayrağını kaldırdı.

49' İKİ GÜZEL HAREKET! Rafa Silva sürerek geldi. Ceza sahasının dışından çektiği harika şutu kaleci Bilal kurtardı. Korner!

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Kayserispor 0-0 Beşiktaş

45+1' Miguel Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortada müsait pozisyondaki Nazon topa dokunamadı.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43' Kayserispor'da ceza sahasında Mehdi Bourabia indirdi. Duckens Nazon'un şutu defanstan döndü. 42' Miguel Cardoso'nun ceza sahasının solundan çektiği şut Paulista'dan döndü.

40' Mehdi Bourabia'nın uzaklardan çektiği şut dışarı gitti.

36' Duckens Nazon, savunma arkasında topla buluştu. Tam şut çekecekken Uduokhai araya girdi. Hakem Nazon'un faul yaptığını tespit etti.

34' Oyun kaldığı yerden devam ediyor. 33' Kayserispor'da Miguel Cardoso yerde. Hakem oyunu durdurdu.

27' Beşiktaş'ta Immobile sola çevirdi fakat hiçbir Beşiktaşlı topa dokunamadı.

24' BİR NET FIRSAT DAHA KAÇTI! Beşiktaş Rafa Silva ile harika geldi. Rafa savunma arkasına Immobile'ye verdi. Immobile'nin şutu direğin dibinden dışarı gitti.

23' Sol kanatta topla buluşan Cardoso için ofsayt bayrağı havada!

22' ÇOK NET FIRSAT KAÇTI! Cher Ndour'un derin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Muçi hedefi bulamadı.

22' Kayserispor kulübesine de bir sarı kart çıktı.

22' Kayserispor'da Baran Gezek, Rafa Silva'ya yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

19' Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz, şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.

17' Kayserispor'da Miguel Cardoso'nun sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Aylton Boa Morte'nin şutu kalecinin kucağına gitti.

16' Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan Rafa Silva'nın kafası dışarı gitti.

9' Rashica sağ kanattan getirdiği topu içeri çevirdi. Rafa'nın pasında Gedson topla buluştu. Gedson'un şutu savunmadan döndü.

7' Mehdi Bourabia kendi sahasından topu sürerek getirdi. Uzaktan çektiği şut Paulista'dan sekip Mert'e gitti.

1' İlk düdük çaldı.