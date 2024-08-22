Canlı anlatım! Lugano-Beşiktaş maçında goller yağmur gibi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başladı. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yönettiği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Immobile.

CANLI ANLATIM

90' Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

85' Uran Bislimi ve Hadj Mahmoud çıkıyor. Mattia Bottani ve Dos Santos giriyor.

84' Onana rakip atağını faulle kesiyor ve sarı kart görüyor.

82' Lugano tehlikeli geldi. Emirhan araya girip atağı başlatıyor.

80' Savunma arkasına atılan pasta Mustafa topla buluştu fakat karar faul!

79' Lugano sol kanattan geldi savunma arkasına atılan pas auta gitti.

78' Antonios Papadopoulos yerde sağlık ekipleri sahada!

77' Kullanılan serbest vuruşta seken topu Onana kafayla tamamladı. Kaleci harika çıkardı!

76' Rafa Silva sağ kanattan driplingle ilerlerken düşürüldü. Karar sarı kart.

75' Lugano tehlikeli bir yerde topu kazandı. Savunma arkasına atılan pasta Paulista kademeye girip topu taca attı.

75' Lugano tehlikeli bir yerde topu kazandı. Savunma arkasına atılan pasta Paulista kademeye girip topu taca attı.

75' Mustafa Hekimoğlu sağ kanattan harika bindirdi. Ceza sahası içinde yere düştü. Karar devam!

74' Rafa Silva sağ kanattan giderken faulle durduruldu.

71' Lugano'da Ignacio Aliseda çıktı Hicham Mahou girdi.

71' Immobile ve Rashica çıkıyor. Muçi ve Mustafa Hekimoğlu giriyor

65' Gedson'un sağ kanattan içeri çevirdiği topla Rafa buluşuyor. Rafa'nın şutunda kaleci başarılı. Gole çok yaklaştık!

63' Lugano'nun sağ kanattan ceza sahası içine attığı pası Paulista ters bir vuruşla kendi kalesine yolluyor.

63' GOL! Lugano 3-3 Beşiktaş

62' Shkelqim Vladi çıkıyor Ousmane Doumbia çıkıyor. Anto Grgic ve Przybylko giriyor.

58' Ndour çıkıyor Onana giriyor.

56' Ceza sahasının sağındaki boşluktan faydalanan Lugano'da Renato Steffen'in plasesiyle golü buluyor.

56'GOL! Lugano 2-3 Beşiktaş

55' Masuaku'nun harika kornerinde arka tarafta Musrati'nin kafası GOL oluyor.

55' GOOOLLL! Lugano 1-3 Beşiktaş

52' Rafa Silva'nın ceza sahası içine attığı mükemmel topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Gedson golü buluyor.

52' GOOOLLL! Lugano 1-2 Beşiktaş

49' Beşiktaş'ta 5 oyuncu ısınmaya gitti.

48' Masuaku uzaklardan vurdu. Top farkla dışarıya gitti.

47' Rafa Silva kendi sahamızdan topu hızlıca getirdi. Doumbia arkadan Rafa'yı ittirdi sonuç sarı kart!

46' Lugano-Beşiktaş maçında ikinci yarı başladı.

İ.Y Lugano 1-1 Beşiktaş

45+2 Cher Ndour sarı kart!

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

43' Gedson'un savunma arkasına attığı pasla buluşan Immobile topu Rashica'ya çıkardı. Rashica'nın pasında Musrati'nin şutu savunmadan döndü. Dönen topu Ndour karşılamaya çalıştı top tekrar savunmadan döndü.

43' Masuaku'nun sol kanattan açtığı orta Lugano savunmasına çarpıp kornere çıkıyor.

42' Immobile çalımlarla ceza sahasına girdi ceza sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

40' Lugano sol kanattan geldi. Dönen topu önünde bulan Mattia Zanotti'nin uzaklardan çektiği şut dışarı çıktı.

36' Kullanılan kornerde Shkelqim Vladi'nin vurduğu kafa az farkla dışarı çıkıyor. Derin bir nefes alıyoruz!

36' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi ceza sahasına açılan ortayı Emirhan karşıladı. Korner!

34' Lugano'nun sağ kanatta yaptığı güzel paslaşma sonucu ceza sahasına giren Uran Bislimi Mert Günok'u mağlup etmeyi başarıyor.

34' GOL! Lugano 1-1 Beşiktaş

32' Beşiktaş hızlı çıktı. Gedson'un Rashica'ya verdiği pasta Rashica'nın ortasını kaleci kontrol etti.

31' Lugano sağ kanattan ceza sahasına girdi atılan pası Paulista karşıladı.

31' Masuaku yaptığı faul sonrası hakemle tartışıyor!

30' Lugano sağ kanattan geldi fakat Emirhan kademede araya girdi.

29' Sol kanattan çıkarken topu kaybediyoruz. Svvenson araya girip faul kazanıyor!

28' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Svvenson kademede araya girdi.

27' Beşiktaş'ın Rafa ve Immobile ile yaptığı duvar paslarında Lugano savunması araya girdi.

22' Paulista'nın sol kanada uzun pasını düzgün kontrol eden Gedson Fernandes, topla ceza sahası içerisine girerek kalecinin kapattığı köşeye şutu gönderdi ve top ağlara gitti.

21' GOOOLLL! Lugano 0-1 Beşiktaş

20' Lugano sağ kanattan geldi. Savunma arkasına atılan pasla çekilen şutu Mert harika kurtardı.

20' Rafa Silva'nın savunma arkasına Gedson'a attığı pası kaleci çıkarak uzaklaştırdı.

19' Rafa Silva'nın ceza sahası arkasına attığı köşe vuruşunda sonuç yok!

18' Hızlı paslarla sağ kanattan geldik Rashica'nın ortasında topu savunma kornere attı!

17' Sağ kanattan açılan ortada kalemizde tehlike yaşıyoruz. Paulista topu uzaklaştırdı.

13' Masuaku'nun sol kanattan ortası Rashica'ya kadar açıldı. Rashica'nın ortasında kimse topa dokunamadı.

11' Sol kanattan Masuku'nun getirdiği topa Lugano defansı müdahale etti. Karar korner!

10' Paulista'nın savunma arkasına attığı pası Rafa indirdi. Immobile topla buluştu fakat defans araya girdi.

9' Lugano'nun savunma arkasına attığı tehlikeli pasta Emrihan araya girdi.

7' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Çevirdikleri orta defansımızdan döndü.

6' Gedson kendi sahamızdan topu hızlıca taşıyarak getirdi. Getirdiği topu Rashica'ya verdi. Rashica'nın sutu kalenin üstünden dışarı çıktı.

6' Lugano sol kanattan geldi fakat Emirhan Topçu başarılı müdahalesiyle topu aldı.

4' Rashica'nın sağ kanattan savunma arkasına attığı pas Immobile'ye geldi. Immobile'nin çevirdiği yerde kimse yok!

3' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasına çevirilen topa kimse dokunamadı.

1' Beşiktaş taraftarı ilk düdükle beraber desteğe başladı.

1' Lugano-Beşiktaş maçı başladı.