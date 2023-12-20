Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.

11'LER

Galatasaray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Braschi, Dresevic, Levent, Rohden, Feghouli, Eysseric, Mendes, Can, Lasagna.

CANLI ANLATIM

49' Karagümrük ikinci yarının başından bu yana pas yaparak boşluk arıyor.

48' Galatasaray'ın kısa düşen pasında Can Keleş araya girip kaleye yönelmek istedi ancak Nelsson, Can'a izin vermedi.

47' Valentin Eysseric'in ceza sahası içine ortasını Torreira ceza yayı üstünde kafasıyla uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı başladı.

D.A İlk yarı bitti.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

45' Karagümrük'te Ryan Mendes sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

44' Ryan Mendes'in sağ kanattan ortasında Sacha Boey topu göğsüyle kalecisine bıraktı.

43' Bu dakikalarda tansiyon oldukça yükseldi. Her iki takımda da yerde kalan oyuncular faul bekliyor

42' Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta topu Emre Bilgin topu kontrol edemedi. Seken topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu.

41' GOL Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.

40' Sağ kanatta rakibinden sıyrılan Ryan Mendes son çizgiye inip ortasını yaptı. Savunma hata yapmadı.

39' Galatasaray'da Mertens, rakip yarı sahada yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem oralı olmadı.

37' Frederic Veseli'nin sağ çaprazdan yaptığı ortaya Can Keleş son çizgide yetişemedi, aut.

36' Savunma arkasına hareketlenen Icardi topu aldı ancak ofsayt bayrağı havada.

35' Bu kez Galatasaray hızlı geldi. Orta alanda kaleyi karşısına alan Mertens'in yerden vuruşu kalecide kaldı.

35' KAÇTI! Lasagna'nın kafayla indirdiği topta Rohden ceza sahası dışından sol ayağıyla bekletmeden vurdu. Top direğinn dibinden auta gitti.

27' Sağ kanatta topu alan Boey'in ortası savunmadan sekip kornere gitti.

27' Savunma arkasına atılan uzun topta Lasagna topa hareketlendi ancak Abdülkerim hızlı davranarak topu kalecisine yolladı.

26' Orta alanda rakibine faul yapan Hakim Ziyech sarı kart gördü.

25' Sarı-kırmızılı takımda savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, rakibiyle ikili mücadelede topu kaybetti.

24' Galatasaray baskısını artırmış durumda.

23' Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan içeri giren Kerem Demirbay, Icardi ile verkaçı yaptıktan sonra kaleye vurdu. Savunmadan seken top kalecide kaldı. Galatasaraylı oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulunuyor.

22' Kevin Lasagna'nın topuk pasıyla kaleye yönelen Can Keleş yanındaki Valentin Eysseric'i gördü. Kaleyi karşısına alan Eysseric, sağ kanattaki Mendes'i düşündü ancak pası isabetli olmadı.

16' Savunma arkasına atılan topta Abdülkerim, Mendes'ten önce topa sahip olarak topu taca yolladı.

15' Valentin Eysseric'in kullandığı korneri Icardi karşıladı.

15' KALECİ! Can Keleş sol çaprazdan içeriye girip vuruşunu yaptı. Günay Güvenç'in kurtardığı top kornere gitti.

14' Karagümrük rakip sahada pas yaparak rakip kalede tehlike oluşturmak istiyor.

13' KALECİ! Hakim Ziyech'in kullandığı frikikte Emre Bilgin gole izin vermedi.

12' Rakibinden sıyrılan Mertens, Rohden'in müdahalesiyle yerde kaldı. Rohden sarı kart gördü.

11' Rohden'in arka direğe havalandırdığı topu Barış Alper rakibinden önce karşıladı.

10' Galatasaray tempoyu yükseltmek istiyor.

9' Hızlı paslarla gelen Galatasaray'da Mertens'in çıkardığı topa Kerem Aktürkoğlu gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.

7' Galatasaray hazırlık pasları yapıyor.

6' Galatasaray taraftarı maçın ilk düdük sesiyle takımlarına yoğun destek gösteriyor.

5' Sağ kanatta rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Ziyech şutunu çekti. Top kaleci Emre'de kaldı.

4' Barış Alper sol kanat çizgisi üzerinde topu sürüklemek istedi ancak top taca çıktı.

3' Sağ kanada atılan pasta Ryan Mendes topu kontrol edemedi.

2' Lucas Torreira kalktı, oyun devam ediyor.

1' Maç başladı.