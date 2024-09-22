Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş önde.

22.09.2024 19:48
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR merkezinde Mustafa İlker Coşkun görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Ciro Immobile

Eyüpspor: Berke Özer, Caner Erkin, Claro, Robin, Dubois, Melih, Samu Saiz, Midtsjo, Ahmed Kutucu, Emre, Thiam

CANLI ANLATIM

27' Karşılaşmanın bu dakikalarında tempo düştü.

26' Eyüpsor'da Emre Akbaba ile sağ çaprazdan pozisyon buldu. Çektiği şut auta gitti.

25' Massuaku rakibini döndürmedi Beşiktaş atağa çıktı.

24' Yardımcı hakem Eyüpspor için taç atışı kararı verdi.

22' Mücadele Ahmet'in sakatlığı nedeniyle durdu.

21' Soldan Mario'nun ara pasında ceza sahası yayı içinde Rashica kontrol etti ve sağ ayağıyla sol alt köşeye vurarak topu ağlara gönderdi.

21! GOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! Beşiktaş 1-0 önde.

16' Hızlı gelişen Eyüpspor atağında Mame Thiam, karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruş kaleci Mert Günok'ta kaldı.

15' Ciro İmmobile sağ taraftan yüksek bir orta açtı.

14' Beşiktaş,Eyüpsor karşısında % 68'e, % 32 topa sahip durumda.

13' Beşiktaş, Eyüspor ceza sahasına yığıldı.

9' Beşiktaş, Massuaku ile sol taraftan bir atak geliştirdi. Top kornere çıktı. Beşiktaş Rafa Silva ile korner kullanacak.

8' Thiam faul yaptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

7' Eyüpsor Thiam ile soldan geldi. Paulista müdahele etti ve atağı kesti.

6' Sol taraftan Gedsonun attığı serbest vuruş üstten dışarı gitti.

6' Mücadelede tempo seviyesi yüksek.

5' Eyüpspor'da Robin Yalçın, Rafa'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

4' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.

3' Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Beşiktaş savunması karşıladı.

1' Maç başladı...

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bilişim Hurda:
    8TAŞ DERBİYE ÇIKIYOR 5 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beşiktaş candır 3 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    EyüpSpor 3 atar ;)) 1 2 Yanıtla
  • Depeche:
    Bilişim hurda fazla teneke sesi yapma gevşek karga 1 0 Yanıtla
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