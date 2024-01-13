Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.

CANLI ANLATIM

65' GOL Rashica ile Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.

64' Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih kalecinin kapattığı köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

63' GOL Semih ile Beşiktaş öne geçti.

62' Rashica'nın sol kanattan açtığı ortayı savunma taca gönderdi.

59' Semih sağ kanattan hızlı çıktı ancak Ibrahim Dresevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

58' Valentin Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunu yine ön direkte Cenk uzaklaştırdı.

57' Levent, Rohden ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içine girdi ancak ortasını açamadan savunma topu kornere yolladı.

56' Valentin Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda kimse topa dokunamadı ve Mert topu uzaklaştırdı.

48' Karagümrük rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

47' Can sağ kanattan topla gelmek istedi ancak Semih araya girdi ve topu rakibine çarptırarak tacı kazandı.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Karagümrük'ün vuruşuyla başladı. İki takıma da başarılar.

D.A İlk yarı 0-0 sona erdi.

45' Hakem ilk yarının sonuna 3 dakika ekledi.

45' Pozisyonun devamında topu kazanan Onur Bulut savunma arkasına koşan Gedson'u gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gedson'un vuruşunu Emre kornere tokatladı.

44' Karagümrük gole yaklaştı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Valentin Eysseric pasını Can'a aktardı. Can ceza sahası içindeki Lasagna'ya topu aktardı Lasagna'nın vuruşunu Mert son anda çıkardı.

43' Levent savunma arkasına sarkan Güven'i topla buluşturmak istedi ancak Zaynutdinov araya girdi ve topu kazandı.

41' Beşiktaş'ta Zaynutdinov rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' Köşe vuruşunda Emre Bilgin takım arkadaşıyla çarpıştı ve yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında karşılaşma tekrardan hareketlendi.

31' Beşiktaş uzun topla gelmek istedi ancak Cenk hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

30' Semih sol kanattan hızlı çıktı ve pasını Salih'e aktardı ancak Salih'in pasına hareketlenen Cenk rakibine faul yaptı.

28' Demir Ege sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rashica'yı topla buluşturmak istedi ancak pası doğrudan auta çıktı.

27' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

26' Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruş direğin üstünden auta çıktı.

25' Güven ön alanda kazandığı topla birlikte hızlı geldi ancak Demir Ege'nin faulüyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi ve Demir Ege sarı kart gördü.

23' Kourberlis ön alanda kazandığı topla birlikte atağa çıkmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

22' Birashci sağ kanattan savunma arkasına sarkan Güven'i topla buluşturmak istedi ancak pası doğrudan auta çıktı.

21' Karagümrük rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

20' Karagümrük sol kanattan Levent ile gelmek istedi ancak Rashica araya girdi ve topu kornere gönderdi.

19' Karagümrük kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

18' Semih yine sol kanattan topla birlikte geldi ancak ortasında top kaleci Emre'de kaldı.

17' Levent sol kanattan topla beraber gelmek istedi ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

16' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Amir Hadziahmetovic giren oyuncu Demir Ege Tıknaz.

15' Karagümrük etkili geldi. Salih'in uzun topunda savunma arkasına sarkan Rohden'in kafa vuruşunu kaleci Mert kurtardı.

12' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

7' Karagümrük kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

6' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla beraber ceza sahası içine giren Semih arka direkteki Rashica'yı topla buluşturdu. Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş direğin üstünden auta çıktı.

3' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunu savunma ön direkte uzaklaştırdı.

2' Semih sol kanattan topla beraber ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti ancak kaleci Emre topu kornere tokatladı.

1' Maç başladı.