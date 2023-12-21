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Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş önde.

Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
21.12.2023 - 19:52,  Güncelleme: 20:20
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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapoyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Muleka, Chamberlain, Semih, Cenk

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Novais, Yusuf, Oğuz.

CANLI ANLATIM

27'Loide Augusto sağ kanattan gelmek istedi ancak Masuaku'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

26'Alanyaspor sol kanattan gelmek istedi ancak topla buluşan Yusuf için ofsayt bayrağı kalktı.

25'Kullanılan köşe vuruşunda Mert çıktı ve topu aldı.

24'Alanyaspor sağ kanattan hızlı geldi ancak Nuno Lima'nın ortasında Masuaku topu kornere gönderdi.

20'Beşiktaş'ta, Masuaku rakibine yaptığı faulden sonra sarı kart gördü.

19'Alanyaspor sol kanattan uzun topla gelmek istedi ancak Yusuf Ozdemir topu Onur Bulut'a kaybetti.

18'Beşiktaş ön alan baskısıyla topu kazandı ve etkili geldi. Muleka ceza sahası içerisinde kazandığı topta pasını Semih'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Semih topu ayağından açtı ve top Ertuğrul'da kaldı.

13'Alanyaspor sağ kanattan etkili geldi ancak Efecan'ın pasında top Balkovec'e gelmeden Colley topu uzaklaştırdı.

12'VAR kontrolünün ardından golü geçerli saydı. Beşiktaş 1-0 önde.

11'Pozisyon VAR tarafından kontrol ediliyor GOL kararı şu anda iptal edilmiş durumda.

10'Kullanılan serbest vuruşta barajdan seken top Colley'in önüne düştü. Colley düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

9'GOL Beşiktaş, Omar Colley'in golüyle öne geçti.

8'Beşiktaş ceza sahasının solundan Efecan'ın kendisini yere bıraktığı gerekçesiyle serbest vuruş kazandı.

7'Alanyaspor'da Efecan Karaca hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

6'Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak Salih'in pasında savunma topu taca yolladı.

5'Beşiktaş sol kanattan uzun topla gelmek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

4'Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

3'Beşiktaş sağ kanattan uzun topla gelmek istedi ancak Nuno Lima araya girdi ve topu kazandı.

2'Muleka, Cenk'in savunma arkasına sarkmasını görerek pası ulaştırmak istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

1'Maç başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Kemal Demir: Bu İstanbul trafiğinin Allah belasını versin mac var diye yarim saatlik yol iki saattir gidemedik.uzerine bir de yağmur yağıyor bu İstanbul da yasamak icin benim gibi derviş olmak lazım Yanıtla 0 0

Beşiktaş, Tüpraş, Spor, Son Dakika

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