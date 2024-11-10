Canlı anlatım! Kıran kıran maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! Kıran kıran maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Canlı anlatım! Kıran kıran maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde.

10.11.2024 15:54
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Emre Kargın görev yapıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.

CANLI ANLATIM

25' Mertens'in ceza sahasının ortasına kestiği topta Osimhen kaleyi kafayla yokladı fakat çerçeveyi bulamadı.

23' Sol kanattan Landry Dimata'nın ceza sahasına gönderdiği ortayı Muslera kontrol etmeyi başardı.

22' Mertens'in ceza sahasına gönderdiği tehlikeli topa Osimhen dokunamadı. Kaleci Okan topu kontrol etti.

21' Samsunspor tehlikeli geldi. Marc Bola'nın açtığı ortada topla buluşan Marius Mouandilmadji'nin kafası dışarı gitti.

20' Mertens'in kullandığı kornerde Osimhen'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

19' Osimhen'in uzaklardan çektiği harika şutu kaleci Okan çıkarmayı başardı.

18' Mertens'in uzaklardan yaptığı orta şut karışımı vuruşu kaleci Okan kontrol etti.

14' Galatasaray'da Sallai'nin ceza sahasının dışından çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

12' Zeki Yavru'nun kullandığı korner doğrudan dışarı gitti.

11' Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruş doğrudan kaleye gitti. Muslera son anda çıkardı.

9' Olivier Ntcham ön alanda topu kaparak sol kanattan sürdü. Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

7' Samsunspor'da Bola'nın ceza sahasına gönderdiği top Marius Mouandilmadji'nin kafasına çarparak Muslera'nın kucağına gitti.

4' Osimhen attığı gol sonrası Icardi'nin formasını kameralara gösterdi.

4' Sağ kanatta Mertens'in pasında Torreira topla buluştu. Torreira'nın ortasına harika bir kafa vuran Osimhen ağları buldu.

3' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Samsunspor

1' Samsunspor hemen maçın başında sağ kanattan geldi. Ofsayt bayrağı havada!

1' RAMS Park'ta ilk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Kıran kıran maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sudem melis:
    Gol Geldi Böyle Koyarlar Samsun'a KAP'ak Olsun Başkana 5 10 Yanıtla
  • Kenan sonay:
    Trabzon’lu olarak galatasaray kazansın en azından adamlar … 2 4 Yanıtla
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