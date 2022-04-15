Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, İstanbul ekibi karşısında kazanarak 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fatih Karagümrük'te Adnan ve Jimmy Durmaz cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.
Dakika 2: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Visca ortaladı ancak Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı - Son Dakika