Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı - Son Dakika
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Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı

15.04.2022 20:32
Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, İstanbul ekibi karşısında kazanarak 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fatih Karagümrük'te Adnan ve Jimmy Durmaz cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.

CANLI ANLATIM

Dakika 2: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Visca ortaladı ancak Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.

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Son Dakika Spor Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı - Son Dakika


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