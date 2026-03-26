"İzleyiciler artık sadece maçı değil, maçın her anını, her detayı ve her hikayesini ekran başında takip etmek istiyor. Bu nedenle prodüksiyon teknolojilerinde yenilik yapmak artık bir seçenek değil, zorunluluk," diyen Şenkal, UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri, EuroLeague sezonları ve FIBA turnuvaları gibi yüksek profilli spor yayınlarındaki tecrübelerini paylaştı.
Kazım Ceyhun Şenkal, Türk Telekom ve NTV Spor'daki yılları boyunca TBL, FIBA Şamiyonlar Ligi yayınlarını yönetti. Çoklu kamera sistemlerinde tecrübeli olan Şenkal, "Özellikle PTZ kameralar ve gerçek zamanlı grafik entegrasyonu sayesinde izleyiciye sahadaki dinamikleri anında gösterebiliyoruz. Bu da maç deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor," şeklinde konuştu. Şenkal'a göre, takım koordinasyonu ve doğru kamera açılarının seçimi, izleyiciye maçın temposunu ve heyecanını tam olarak aktarmanın anahtarı.
Şenkal, AcunMedya Global'de Exatlon gibi uluslararası reality TV prodüksiyonlarını yönetti. "Reality formatlarında izleyiciyi ekrana bağlayan en önemli unsur, doğru anı doğru açılarla yakalayabilmek. Yapay zekâ ve gelişmiş planlama sistemleri sayesinde her anı maksimum etkiyle sunabiliyoruz," dedi.
Son Dakika › Spor › Canlı Spor Yayınlarında Yeni Teknolojiler İzleyici Deneyimini Nasıl Şekillendiriyor? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?