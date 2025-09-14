Türkiye sizinle gurur duyuyor! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı Almanya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
1. Çeyrek Sonucu: Türkiye 22-24 Almanya
2. Çeyrek Sonucu: Türkiye 46-40 Almanya
3. Çeyrek Sonucu: Türkiye 67-66 Almanya
4. Çeyrek Sonucu: Türkiye 85-88 Almanya
