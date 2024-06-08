Fenerbahçe, tarihinin en gergin seçimlerinden birine gidiyor. Başkan Ali Koç ve rakibi eski Başkan Aziz Yıldırım, seçime saatler kala Habertürk canlı yayınında bir araya geldi.
Programın hemen başında ilginç anlar yaşandı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Gel başkan, bir öpüşelim herkes görsün" dedi. İlk başta teklifi reddeden Koç, daha sonra yerinden kalkarak Aziz Yıldırım'la öpüştü.
Son Dakika › Spor › Canlı yayında kozlarını paylaşıyorlar! Aziz Yıldırım ve Ali Koç programa tokalaşarak başladı - Son Dakika
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