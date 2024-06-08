Canlı yayında kozlarını paylaşıyorlar! Aziz Yıldırım ve Ali Koç programa tokalaşarak başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canlı yayında kozlarını paylaşıyorlar! Aziz Yıldırım ve Ali Koç programa tokalaşarak başladı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım, seçime saatler kala canlı yayında bir araya geldi. Programın hemen başında eski başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a, ''Gel başkan, bir öpüşelim herkes görsün'' dedi. İlk başta yerinden kalkmayan Ali Koç daha sonra teklifi geri çevirmeyerek Yıldırım'la öpüştü.

08.06.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, tarihinin en gergin seçimlerinden birine gidiyor. Başkan Ali Koç ve rakibi eski Başkan Aziz Yıldırım, seçime saatler kala Habertürk canlı yayınında bir araya geldi.

PROGRAMIN BAŞINDA ÖPÜŞTÜ

Programın hemen başında ilginç anlar yaşandı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Gel başkan, bir öpüşelim herkes görsün" dedi. İlk başta teklifi reddeden Koç, daha sonra yerinden kalkarak Aziz Yıldırım'la öpüştü.

Canlı yayında kozlarını paylaşıyorlar! Aziz Yıldırım ve Ali Koç programa tokalaşarak başladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında kozlarını paylaşıyorlar! Aziz Yıldırım ve Ali Koç programa tokalaşarak başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasibe YILDIRIM: Ali Koç'un böbürlenerek kibirli bir bakış açısı var 76 7 Yanıtla
  • Kürsat Dalbay: Cimbom ne hale getirdi bunlari :-) 38 35 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: İki rezil 29 41 Yanıtla
    SnOW gRaiN: vezir demek istedin herhalde 26 16
  • harun 8071: tevazu göstermeyen kaybeder. 15 yaş büyük adamın teklifine burun kıvırmak nedir 33 4 Yanıtla

10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:08:59. #1.11#
SON DAKİKA: Canlı yayında kozlarını paylaşıyorlar! Aziz Yıldırım ve Ali Koç programa tokalaşarak başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement