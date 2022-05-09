Canlı yayında mide bulandıran anlar! Ahmet Çakar stüdyoya giren sineği yakalayıp yedi - Son Dakika
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Canlı yayında mide bulandıran anlar! Ahmet Çakar stüdyoya giren sineği yakalayıp yedi

09.05.2022 01:03

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında stüdyoya giren sineği yedi. O anlara şahit olan diğer yorumcular ellerini yüzüne kapatıp büyük şok yaşarken, Rasim Ozan Kütahyalı yerinden kalkarak "Allah kahretsin!" diye stüdyoda bağırdı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan olay futbolseverlerin bir kısmının tepkisini çekti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbinin yorumlandığı Beyaz Futbol programında garip anlar yaşandı. Programın yorumcularından Ahmet Çakar, stüdyodaki sineği yiyerek herkesi şok etti.

SİNEĞİ YAKALAYIP, AĞZINA ATTI

Sinan Engin programda sineğin kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Dünden beri bu sinek ne ya! Koca at sineği hocam!" ifadelerini kullanıp isyan etti. Bunun üzerine Ahmet Çakar, "O sinek benim bir hava sahamdan geçsin bak, ne yapıyorum." dedi. Daha sonra bardağın üzerine konan sineği bir çırpıda yakalayan Ahmet Çakar, hiç düşünmeden sineği ağzına attı.

Canlı yayında mide bulandıran anlar! Ahmet Çakar stüdyoya giren sineği yakalayıp yedi

"ALLAH KAHRETSİN!"

Stüdyoda herkes büyük şok yaşarken yorumcular elleriyle yüzlerini kapattı. Yerinden kalkarak Ahmet Çakar'a isyan eden Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Allah kahretsin!" diye stüdyoda bağırdı.

Canlı yayında mide bulandıran anlar! Ahmet Çakar stüdyoya giren sineği yakalayıp yedi
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Beyaz Futbol, Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında mide bulandıran anlar! Ahmet Çakar stüdyoya giren sineği yakalayıp yedi - Son Dakika


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