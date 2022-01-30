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Canlı yayında stüdyo yıkıldı! Yılmaz Vural, Ali Koç anısıyla kahkahalara boğdu - Son Dakika

Canlı yayında stüdyo yıkıldı! Yılmaz Vural, Ali Koç anısıyla kahkahalara boğdu

30.01.2022 00:46

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la anısını canlı yayında anlattı. Deneyimli hoca, Koç'la yıllar önce tanıştığını ve Fenerbahçe başkanı olursa kendisini antrenör yapacağını söylediğini ifade etti. Yılmaz Vural'ın "Ali baba unuttun" demesi sonrası ise stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

TV 100'de yayınlanan VAR Odası programına konuk olan Yılmaz Vural canlı yayında anlattığı Ali Koç anısıyla geceye damga vurdu.

"ALİ BABA UNUTTUN"

Ali Koç'un kendisini Fenerbahçe'ye teknik direktör yapacağını söyleyen Yılmaz Vural, "Ali Koç'u ilk tanıdığımda sanırım 25 yaşındaydı. Pastanede buluştuk. Sarışın, mavi gözlü, şeker bir insan. En büyük idealim Fenerbahçe'ye başkan olmak demişti. Hatta Başkan olsam 'Seni Fenerbahçe'ye antrenör yaparım' dedi." ifadelerini kullandı. Deneyimli hocanın son söz olarak "Ali baba unuttun" demesi sonrası ise stüdyoda herkes kahkahalara boğuldu.

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Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında stüdyo yıkıldı! Yılmaz Vural, Ali Koç anısıyla kahkahalara boğdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Canlı yayında stüdyo yıkıldı! Yılmaz Vural, Ali Koç anısıyla kahkahalara boğdu - Son Dakika
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