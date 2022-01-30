Canlı yayında stüdyo yıkıldı! Yılmaz Vural, Ali Koç anısıyla kahkahalara boğdu

TV 100'de yayınlanan VAR Odası programına konuk olan Yılmaz Vural canlı yayında anlattığı Ali Koç anısıyla geceye damga vurdu.

"ALİ BABA UNUTTUN"

Ali Koç'un kendisini Fenerbahçe'ye teknik direktör yapacağını söyleyen Yılmaz Vural, "Ali Koç'u ilk tanıdığımda sanırım 25 yaşındaydı. Pastanede buluştuk. Sarışın, mavi gözlü, şeker bir insan. En büyük idealim Fenerbahçe'ye başkan olmak demişti. Hatta Başkan olsam 'Seni Fenerbahçe'ye antrenör yaparım' dedi." ifadelerini kullandı. Deneyimli hocanın son söz olarak "Ali baba unuttun" demesi sonrası ise stüdyoda herkes kahkahalara boğuldu.