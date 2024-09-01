Carlo Ancelotti, Arda Güler\'in mevkisini değiştirdi

La Liga'nın 4. haftasında bu akşam Real Betis'i konuk edecek olan Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edilirken, İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Relevo'nun haberine göre; Carlo Ancelotti ve kurmayları, Arda Güler'in elit seviyede bir orta saha oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Yönetim, 19 yaşındaki futbolcunun genellikle ceza sahası yakınlarında kalmak yerine, daha derin pozisyonlarda oyun kurma becerisini kullanmayı istiyor.
Geçtiğimiz hafta Las Palmas deplasmanında oyuna sonradan giren Arda Güler, takımına kazandırdığı penaltı ile gelen 1 puanın en büyük mimarlarından oldu.
Öte yandan La Liga'nın ilk 3 haftasında 4 puan kaybeden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, ilk 11'i değiştirmeye hazırlanıyor. Relevo'da yer alan diğer bir habere göre; Ancelotti, Arda Güler ve Brahim Diaz'ı 11'e almayı düşünüyor. İtalyan teknik adamın sahaya sürdüğü ilk 11'i sık sık değiştirme konusunda her zaman isteksiz olduğu belirtilse de bu kararı verdiği ifade edildi.
Ayrıca Real Madrid, Real Betis karşılaşması için maç günü paylaşımında kullandığı fotoğrafta Arda Güler'e de yer verdi. Arda, büyük olasılıkla maça ilk 11'de başlayacak. İspanyol devi, 4. hafta maçında bu akşam TSİ 22:30'da Real Betis'i konuk edecek.
İşte o paylaşım;
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