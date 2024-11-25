Carlo Ancelotti, aylardır forma vermediği Arda'nın yaptıklarını görünce neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Carlo Ancelotti, aylardır forma vermediği Arda'nın yaptıklarını görünce neye uğradığını şaşırdı

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Real Madrid, La Liga'nın 14'üncü haftasında Leganes'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen ve bir asist yapan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den tam not aldı. Ancelotti, 90 dakika sonrası Arda için övgü dolu sözler sarf etti.

25.11.2024 09:57
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La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, lider Barcelona'nın puan kaybettiği haftada Leganes'i 3-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı. 1 maçı eksik, puanını 30'a yükselten eflatun-beyazlılar, farkı da 4'e indirdi.

ARDA MAÇA DAMGA VURDU

75 dakikada oyunda kalan Arda, etkili performansıyla Ancelotti'den tam not aldı. 60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı ve Valverde'nin golünün asistini yaptı. 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamlayan Arda, bu sezon ilk kez gole katkıda bulundu.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Ancelotti 90 dakika sonrası Arda Güler için övgü dolu sözler sarf etti. İtalyan teknik adam, "Arda bugün gayet iyi oynadı ve takıma çok iyi katkıda bulundu. Yaratıcılığı bize çok yarar sağladı. Gol atmaya yakındı. Bizim güvenebileceğimiz oyunculardan biri" dedi.

Carlo Ancelotti, aylardır forma vermediği Arda\'nın yaptıklarını görünce neye uğradığını şaşırdı

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Son Dakika Spor Carlo Ancelotti, aylardır forma vermediği Arda'nın yaptıklarını görünce neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    Ne ardaymış hergün arda güler haberi severdim bu çocuğu gıcık olmaya başladım 25 26 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    medyanin bu kadar sisirdigi baska birini gormedim.. iki pas atti diye yer goge sigdiramadilar 12 17 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Admin arda sana bir ücret ödüyor mu 19 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Gereksiz haberler. Arda gülerin hergün adını okumak zorunda mıyım bu çocuğun ne yemek yediğini bile yazıyorsunuz hergün yeter ulan 10 13 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Ancelotti çok tutucu bir adam. Kolay fikir değiştirmez. Eğer madrid den ayrılmayacaksa arda güler gitmeli oynayacağı bir takıma. 7 1 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Yahu yeter ancelotti ve arda yı görmekten bıktık adamların haberi yok biz burda gelin kaynana oluyoruz 3 5 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Türk tarihinin en kötüsü en becil mahle topçusu semih yalçındır bana chp eski başkanı kılıçdaroğlu gibi kene gibi yapış takıma gitmiyor da 2 3 Yanıtla
  • ertan güler:
    Helal yeğenim böyle devam ?????? 2 0 Yanıtla
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