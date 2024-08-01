Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı - Son Dakika
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Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı

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ABD'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, hazırlık maçında Milan'a 1-0 kaybetti. Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Müsabakanın ardından konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili yeni sezonda planını anlattı. 19 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahseden Ancelotti, "Gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak" dedi.

01.08.2024 18:25
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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını ABD'deki kampta sürdürüyor. İspanyol devi, buradaki ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Milan ile karşı karşıya geldi. Arda'ya bu karşılaşmada ilk 45 dakikada süre veren Madrid temsilcisinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki genç yetenek ile ilgili yeni sezondaki planlarını anlattı.

MİLAN'A KARŞI 45 DAKİKA OYNADI

Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı kampla sürdüren Real Madrid, özel maçta Milan ile karşı karşıya geldi. Chicago'da bulunan Soldier Field Stadı'nda oynanan maçtan İtalyan takımı 1-0 galip ayrıldı. Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Arda ikinci yarı başlarken yerini Nicola Paz'a bıraktı.

Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı

"DAHA BÜYÜK BİR ROLÜ OLACAK"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda yaptığı açıklamada Arda Güler'den övgüyle bahsederek ""Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara. Solda oynamak onun için iyi değil. Çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak" ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti\'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı

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Son Dakika Spor Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Yurdakul: Yolun açık olsun Arda Güler.. Seninle gurur duyuyoruz.. 7 0 Yanıtla
  • Kenan Baybars: Dedi ve yedek kulübesine oturttu 0 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Korku/YORUM . 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı - Son Dakika
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