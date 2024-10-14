Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor - Son Dakika
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Spor

Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor

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Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'i istiyor. Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Sanchez için Real Madrid'in, sarı kırmızılı yönetimin kapısını çalacağı iddia edildi. Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

14.10.2024 13:23
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İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldıza daha talip oldu.

Arjantin'den Ole'nin haberine göre Ancelotti, Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez'i de kadrosuna katmak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Davinson Sanchez'in de böyle bir teklif gelmesi durumunda İspanyol ekibine gitmeyi istediği bildirildi. Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

Carlo Ancelotti, Süper Lig\'den bir yıldız daha alıyor

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Son Dakika Spor Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • sudem meliss:
    Fetösarayda yıldız yok 19 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yıldızmı :))))) 13 31 Yanıtla
  • Almila Arya:
    ferhat sizde bir tane dengi varsa isim verde futbol bilgin çıksın ortaya 27 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY SUREKLI FETO DIYEN KUSLAR INTERNETE IHSAN KALKAVAN VE OMER CAVUSOGLU YAZIN NE VAR GORUN , BUNKAR SIZIN ESKI YONETICILERINIZ 12 9 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Arda artı 10 million Euro 11 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SUDEM MELISS ONDAN MI SUZI HEP ANIRTIYORLAR, KANIRTA KANIRTA, DUNYANIN EN BUYUK 5 FORVETININ 2. BIZDE SANCEZDE KESINLIKLE ILK 10 DA GAK GAK 3 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SUDEM MELISS FETOYU SIZ IYI BIMIRSINUZ, MAKUM KUPANIZ GERI ALI DI FETOTAS IN 5 5 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Zavallı kuşlar üzüldünüzmü 2 3 Yanıtla
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