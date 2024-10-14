Carlo Ancelotti, Süper Lig\'den bir yıldız daha alıyor

İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldıza daha talip oldu.
Arjantin'den Ole'nin haberine göre Ancelotti, Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez'i de kadrosuna katmak istiyor.
Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Davinson Sanchez'in de böyle bir teklif gelmesi durumunda İspanyol ekibine gitmeyi istediği bildirildi. Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.
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