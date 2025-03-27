Brezilya Milli Takımı, Arjantin ile oynanan eleme maçında 4-1 kaybetmişti. Uzun süredir kötü futboluyla gündemde olan Brezilya'da teknik direktörlük çağrıları yeniden yükseldi.
Ge Globo'da yer alan habere göre; Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda Carlo Ancelotti'ye takımı emanet etmek istiyor. Kolombiya ve Arjantin maçlarının ardından memnuniyetsizliğin arttığı ve federasyonun yeniden harekete geçtiği ifade edildi.
Brezilya Milli Takımı için başka alternatifler olsa da, federasyonun zaman harcamadan Ancelotti ile görüşmelere yoğunlaşılacağı aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Carlo Ancelotti'nin yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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