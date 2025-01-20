Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de son dönemlerdeki kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin İspanyol devindeki geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol medyasından Onda Cero'nun haberine göre İtalyan hoca, sezon sonu Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adam, şampiyon olsa bile takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu belirtildi.
Öte yandan 65 yaşındaki Carlo Ancelotti'nin emekli olma niyetinin olmadığı ve önüne çıkacak önemli fırsatları değerlendireceği kaydedildi. Ancelotti'nin adı geçtiğimiz dönemde İtalya Serie A ekiplerinden Roma ve Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.
Haberde Real Madrid'in yeni teknik direktörünün Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Madrid devinin listenin başına yazdığı Xabi Alonso'nun da Real'e sıcak baktığı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı - Son Dakika
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