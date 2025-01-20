Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı - Son Dakika
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Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı

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Son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin şampiyon olsa dahi sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Emekli olmayı düşünmeyen 65 yaşındaki teknik adam, gelecek teklifleri değerlendirecek. İspanyol devinde Ancelotti'nin yerine ilk aday ise Xabi Alonso.

20.01.2025 17:37  Güncelleme: 18:00
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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de son dönemlerdeki kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin İspanyol devindeki geleceğiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ŞAMPİYON OLSA BİLE TAKIMDAN AYRILACAK

İspanyol medyasından Onda Cero'nun haberine göre İtalyan hoca, sezon sonu Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adam, şampiyon olsa bile takımdan ayrılmayı kafaya koyduğu belirtildi.

EMEKLİ OLMAYACAK

Öte yandan 65 yaşındaki Carlo Ancelotti'nin emekli olma niyetinin olmadığı ve önüne çıkacak önemli fırsatları değerlendireceği kaydedildi. Ancelotti'nin adı geçtiğimiz dönemde İtalya Serie A ekiplerinden Roma ve Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

YERİNE İLK ADAY XABİO ALONSO

Haberde Real Madrid'in yeni teknik direktörünün Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Madrid devinin listenin başına yazdığı Xabi Alonso'nun da Real'e sıcak baktığı ifade edildi.

Carlo Ancelotti, Real Madrid\'den ayrılma kararı aldı

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Son Dakika Spor Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    naşla arda picinide götür 3 78 Yanıtla
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