Sebebi çok konuşulur! Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanacak. Madrid Eyalet Mahkemesi, deneyimli teknik adamın davasını 2 Nisan Çarşamba günü görüşecek.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

İspanyol Savcılığı, Ancelotti'nin 2014 ve 2015 yıllarında toplam 1 milyon Euro'dan fazla vergi kaçırdığını öne sürüyor. Bu tutarın 386.361 Euro'su 2014, 675.718 Euro'su ise 2015 yılına ait.

4 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

İddianamede, Ancelotti'nin gelirlerini doğru şekilde beyan etmediği ve bu şekilde vergi yükümlülüğünden kaçtığı belirtildi. Savcılık, İtalyan teknik adam hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezası talebinde bulundu.

Soruşturma kapsamında Ancelotti'nin özellikle imaj haklarından elde ettiği gelirleri eksik gösterdiği iddia ediliyor. Vergi otoriteleri, bu tür gelirlerin eksik beyan edilmesinin İspanya'da ciddi bir suç teşkil ettiğini hatırlatıyor.