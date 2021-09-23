Çarşı'nın dansöz kıyafetli Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

Adana Demirspor , 3 farklı geri düştüğü maçta Beşiktaş 'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutlayan Serdar Ortaç , siyah-beyazlılara yönelik argo ifadeler kullandı. Bunun üzerine Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

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