Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın ofsayt nedeniyle iptal olan golünde yaşananlar ise karşılaşmaya damga vurdu.

26.01.2025 15:43
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor evinde Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

5 GOL OLDU, 1 PENALTI KAÇTI

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor'un gollerini 30. dakikada Ibrahim Olawoyin, 47. dakikada Ali Sowe ve 69. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Adana Demirspor'un gollerini ise 52. dakikada Bünyamin Balat ve 83. dakikada Maestro kaydetti. Rizespor'da Vaclav Jurecka, 90+4'te penaltı atışından yararlanamadı.

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti

GOL KARARI 3 KEZ DEĞİŞTİ

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Maçın 17. dakikasında Rizespor adına Ali Sowe topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra 19. dakikada VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak VAR, santra yapılmadan önce devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı. 21. dakikada hakem Çağdaş Altay'ı bir kez daha uyaran VAR hakemi David Rafael Oliveira da Silva, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti ve gol kararı bir kez daha geçersiz sayıldı. Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre ise VAR sisteminde meydana gelen teknik hata sebebiyle böyle bir durum meydana geldi.

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ İKİ CEZALI

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Husniddin Alikulov ve Taha Şahin sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüler. Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 27'ye yükseltirken, Adana Demirspor 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor\'u 3-2 mağlup etti

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    AdanaDemirspor kümeye naşla 2 5 Yanıtla
  • Vadaa:
    Angaragucu amatöre gidiyor nerdesin teneke gücü gururluyuz angaragucluyuz ayakcisi 3 2 Yanıtla
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