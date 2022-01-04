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Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

04.01.2022 19:41
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. 5 günlük tatilin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. - RİZE

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

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Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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