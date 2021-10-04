Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u son saniye golüyle 3-2 mağlup etti. Hakem hatalarının çok tartışıldığı maç sonrası Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran, Beyaz TV'ye kısa bir açıklama yaptı.

"NELER DİYECEĞİMİ HERKES GÖRECEK"

Kıran yaptığı açıklamada, "Şu anda biraz sinirli olduğum için konuşmamayı tercih ediyorum. Konuşacağım zaman gelecek. O zaman neler diyeceğimi herkes görecek" ifadelerini kullandı.