Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u son saniye golüyle 3-2 mağlup etti. Hakem hatalarının çok tartışıldığı maç sonrası Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran, Beyaz TV'ye kısa bir açıklama yaptı.
Kıran yaptığı açıklamada, "Şu anda biraz sinirli olduğum için konuşmamayı tercih ediyorum. Konuşacağım zaman gelecek. O zaman neler diyeceğimi herkes görecek" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı - Son Dakika Spor