Üye Girişi
Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı - Son Dakika

Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı

04.10.2021 00:14
Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı, System.String[]

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından kısa bir açıklama yaparak, "Şu anda biraz sinirli olduğum için konuşmamayı tercih ediyorum. Konuşacağım zaman gelecek. O zaman neler diyeceğimi herkes görecek" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u son saniye golüyle 3-2 mağlup etti. Hakem hatalarının çok tartışıldığı maç sonrası Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran, Beyaz TV'ye kısa bir açıklama yaptı.

"NELER DİYECEĞİMİ HERKES GÖRECEK"

Kıran yaptığı açıklamada, "Şu anda biraz sinirli olduğum için konuşmamayı tercih ediyorum. Konuşacağım zaman gelecek. O zaman neler diyeceğimi herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor 23:35 Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var 23:08 Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran 22:31 Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran "Pandora Papers" açıklandı
Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi 22:12 Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor 21:20 Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek 20:49 Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek
Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi 19:36 Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak 17:25 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor         
00:08
Bunu da gördük! Yolcu uçağı, otoyol köprüsünün altında sıkıştı Bunu da gördük! Yolcu uçağı, otoyol köprüsünün altında sıkıştı         
23:12
Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak         
23:00
Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim! Trafik durma noktasına geldi Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim! Trafik durma noktasına geldi         
22:21
"Rize'de kara gece" etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki         
21:26
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerini yorumladı: Son derece değerli olur         
21:18
Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı         
20:07
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
"İstenmeyen gelin" olduğu iddia edilen Hadise, sevgilisinin kardeşinin nişanına çiçek gönderdi         
17:13
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun         
10:28
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 00:34:23. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement