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Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

19.02.2022 14:31

- Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

- Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

RİZE - Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin faturası Hamza Hamzaoğlu'na kesildi. Maç esnasında taraftarın istifa çağrısı yaptığı tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.

Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

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Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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