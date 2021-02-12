Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası fenalaştı.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, soyunma odasında fenalaştı. Tansiyonu yükseldiği için basın toplantısına katılamayan Rumen teknik adama kulüp doktorları müdahale etti. Tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına da Sumudica yerine Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica maç sonu fenalaştı - Son Dakika

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