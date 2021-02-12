Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica maç sonu fenalaştı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica maç sonu fenalaştı

12.02.2021 22:08
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica maç sonu fenalaştı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası fenalaştı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası fenalaştı.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, soyunma odasında fenalaştı. Tansiyonu yükseldiği için basın toplantısına katılamayan Rumen teknik adama kulüp doktorları müdahale etti. Tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına da Sumudica yerine Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit katıldı.


- Rize
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Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica maç sonu fenalaştı - Son Dakika

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