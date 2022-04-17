Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 34. haftasında Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. 22 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesislerinde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman düz koşu ile son buldu. - RİZE