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Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu - Son Dakika
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Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Pendikspor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Gaich (2), Benhur Keser ve Verasanovic (2) attı.

Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
21.12.2023 - 19:31,  Güncelleme: 19:35
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynana maçı Rizespor 5-1 kazandı.

RİZESPOR ŞOV YAPTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16 ve 54. dakikalarda Gaich, 41. dakikada Benhur Keser, 45+1 ve 58. dakikalarda ise Verasanovic kaydetti.

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WELINTON KIZARDI

Pendikspor'da Welinton, 62. dakikalarda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rizespor bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Pendikspor ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Maçın galibi Rizespor, puanını 25'e çıkardı. Pendikspor ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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