Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynana maçı Rizespor 5-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16 ve 54. dakikalarda Gaich, 41. dakikada Benhur Keser, 45+1 ve 58. dakikalarda ise Verasanovic kaydetti.
Pendikspor'da Welinton, 62. dakikalarda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rizespor bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Pendikspor ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
Maçın galibi Rizespor, puanını 25'e çıkardı. Pendikspor ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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