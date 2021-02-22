Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasının son maçında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica düzenlenen basın toplantısına katıldı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımda önemli eksiklerin olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Daha 3'üncü dakikada yediğimiz gol bütün düşünceleri oyun planını değiştiriyor. Rizespor iyi bir kadroya sahip. Daha 3'üncü dakika 1-0 öndeler, oyunu riske edeceksiniz, hücum oynayacaksınız, arkada açıklar vereceksiniz. Bütün bunlara rağmen iyi pres yaptık. Golden sonra bayağı baskılı oynadık. Hücum yönümüzü daha fazla geliştirmemiz lazım. İlk devreye 1-1 gitmek avantajdı. 3 tane pozisyonumuz var. Bunlar yeterli değil, güzel olan bir şey var, ikinci yarı Ankaragücü takımı oyunun 45 ile 75 arasında iyi pres yaptı. Son 10 dakika rakibimiz oyunu kontrol etse de yine de oyunumuzu devam ettirdik. Bizim hücum yönümüzü, opsiyonlarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Mutlaka geliştireceğiz. Kulübede bekleyen bazı oyuncuların fiziksel kapasitelerini artırıp bu takımın önemli isimleri haline getireceğiz. Önümüzde Hatayspor maçı var, oradan 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.

SUMUDICA: OYUNCULARIM İSTEDİĞİM MÜCADELEYİ GÖSTERDİAnkara'dan mutlu ayrıldığını dile getiren Marius Sumudica, "Çünkü oyuncularım istediğim mücadeleyi gösterdi. MKE Ankaragücü altımızda düşme mücadelesi veriyor. Bu maçtan sonra da altımızda kaldılar. Onlara başarılar dilerim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün özellikle ikinci yarıda iyi bir futbol oynadık. Kolay değil. Takımın oyun sistemini değiştirdik. Sadece 7 gün oldu bu sistemi oyunculara anlatalı" dedi."BU MAÇTAN SONRA ANKARAGÜCÜ'NÜN RİZESPOR'U GEÇMESİ ZOR"

MKE Ankaragücü karşısında ikili averajı aldıklarını belirten Sumudica, "Bence bu maçtan sonra Ankaragücü'nün, Rizespor'u geçmesi zor. İlk maçta 5-3 yenmiştik. Burada berabere kaldık. İkili averaja kalsa bile biz üsteyiz. Aramızda 7 puan var. Artık bizi geçmeleri zor. Bu maçı unutup evimizde oynayacağımız Sivasspor maçına iyi hazırlanacağız. Sakatlıkları bulunan Boldrin ve Remy var. Onlar da kısa süre sonra antrenmanlar başlayacak. Onlar da geldiğinde daha güçlü olacağız. Ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Ligin ortasında bir takım aldık. Bu benim için de kolay değil. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bugün daha iyi oynadığımıza inanıyorum son maça göre" diyerek sözlerini noktaladı.