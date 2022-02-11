Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Altay sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2 puan kaybettiklerini ancak deplasmanda alınan 1 puanın da kötü olmadığını dile getirdi.

Altay'ın ilk yarıda topa daha fazla sahip olduğunu, kendi oyuncularının pozisyonlarını koruduğunu belirten Hamzaoğlu, "Altay'ın ilk yarıda net olmasa da yakaladığı pozisyonlar oldu. İkinci yarıda hem biz hem de Altay kazanmak için sahaya çıktı. Sürekli pozisyon aradık. Direkten dönen, ofsayt, penaltı pozisyonları var. Kazanabilirdik, 2 puan kaybettik diye düşünüyorum. Altay iyi bir takım olsa da artık bizim kazanmamız gerekiyor. Ama deplasmanda rakiplerimizden birine karşı kaybetmemek de iyidir" dedi.

Oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, "Yeni transferlerimiz oyunun ilerleyen bölümlerinde daha iyi olmaya başladılar. Takım arkadaşlarına alıştıkça daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunun karşılığını göreceğiz" diye konuştu.ÖZBALTA: "ZAMANLA YARIŞIYORUZ"Altay'ın başında çıktığı iki maçta 4 puan elde eden teknik direktör Serkan Özbalta, geçen haftaki Göztepe galibiyeti sonrası düşme potasındaki direkt rakiplerinden Çaykur Rizespor'la önemli bir maça çıktıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Bu hafta takımın başındaki 15'inci günümüzü doldurduk. Zamanla yarışıyoruz. Oyuncuların istediklerimizi sahada yansıtabilmeleri adına uğraş veriyoruz. Onlardan çok ciddi fedakarlık alıyorum, çok disiplinliler. Daha sağlıklı bir ortama çıkmak için can kulağıyla beni dinleyip istediklerimizi özveriyle yapmaya çalışıyorlar. Bu kısa zamanda gösterdikleri çabaların meyvesini oyun olarak aldıklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.İki haftada alınan 4 puanın yanı sıra bu periyotta gol yemediklerini hatırlatan Özbalta, "Gol yememek takıma güven verir. Demek ki iyi mücadele ettiğin zaman top o kaleye girmiyor. İki takımı da tebrik ediyorum, bunlar zor stresli maçlar. Taraftarımız da çok coşkuluydular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra bizleri bağrına bastılar. Altay takımına yakışır taraftar olduklarını görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Özbalta, Şilili Cesar Pinares'in kasığındaki sakatlığı nedeniyle riske edilmediğini, Mısırlı Rayan'ın ise eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin alarak ülkesine gittiğini bildirdi.