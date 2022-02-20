Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile bir araya geldiği ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.