Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

15.03.2022 20:47
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. 18 Mart Cuma günü Çaykur Didi stadyumunda oynanacak maç için toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu. - RİZE

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Mehmet Cengiz, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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