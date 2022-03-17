Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır

17.03.2022 19:19
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman çift kale maç ile devam etti. Ardından yapılan taktik çalışması ile sona erdi.

Öte yandan kırmızı kart cezalısı Fabricio Baiano ve dün yapılan antrenmanda hafif şekilde sakatlanan Kubilay Kanatsızkuş, yarın oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak. - RİZE

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika


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