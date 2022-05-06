Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.05.2022 18:12
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 36. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. Sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin ile Alper Potuk antrenmana katılamadı.

Öte yandan yeşil-mavililer bu akşam havayolu ile Malatya'ya hareket edecek. - RİZE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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