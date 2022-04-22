Çaykur Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti

22.04.2022 22:30
Çaykur Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Çaykur Rizespor Yönetimi, taraftarların istifa tezahüratları sonrasında maçın 78. dakikasında stadyumu terk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Çaykur Rizespor Yönetimi, taraftarların istifa tezahüratları sonrasında maçın 78. dakikasında stadyumu terk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Çaykur Rizespor, 78. dakikaya 6-0'lık skorla geride girerken, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Tezahüratlardan sonra maç devam ederken Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve yöneticiler maçı bırakıp tribünden ayrıldı. - RİZE

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti - Son Dakika


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