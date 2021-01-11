Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Son Güncelleme: 11.01.2021 17:00

Salon: Servet TazegülHakemler: Aytuğ Ekti, Sami Özel, Murat ArıkanlıÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 15, Melis Talay 2, Gökşen Fitik 15, Anigwe 14, Naumenko 13, Fatmanur Karakaş 3, İlayda Güner 2, Yeliz Doğan, Şevval AkalanFenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 16, Thomas 9,...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aytuğ Ekti, Sami Özel, Murat Arıkanlı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 15, Melis Talay 2, Gökşen Fitik 15, Anigwe 14, Naumenko 13, Fatmanur Karakaş 3, İlayda Güner 2, Yeliz Doğan, Şevval Akalan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 16, Thomas 9, Tuğçe Canıtez 8, McBride 13, Stokes 4, Olcay Çakır Turgut 8, Sevgi Uzun 9, Zandalisini 4

1. Periyot: 11-24

Devre: 23-38

3. Periyot: 46-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 71-64 yendi.

Kaynak: AA

Servet Tazegül, Fenerbahçe, Yenişehir, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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