Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Aytuğ Ekti, Sami Özel, Murat Arıkanlı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 15, Melis Talay 2, Gökşen Fitik 15, Anigwe 14, Naumenko 13, Fatmanur Karakaş 3, İlayda Güner 2, Yeliz Doğan, Şevval Akalan
Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 16, Thomas 9, Tuğçe Canıtez 8, McBride 13, Stokes 4, Olcay Çakır Turgut 8, Sevgi Uzun 9, Zandalisini 4
1. Periyot: 11-24
Devre: 23-38
3. Periyot: 46-59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 71-64 yendi.
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