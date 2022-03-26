ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını aldı - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını aldı

26.03.2022 17:19
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını aldı

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını törenle aldı.

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını törenle aldı.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maçın ardından, kupa töreni düzenlendi. Şampiyon olan Mersin ekibinin kupasını ve madalyalarını Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Türkiye Basketbol Federasyonu As Başkanı Kemal Dinçer verdi. Organizasyonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe Safiport oyuncularına da madalyaları takdim edildi.

Mersin ekibi, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP), Mersin ekibinden Titilola Fagbenle oldu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını aldı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını aldı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını aldı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını aldı

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 71-58'lik skorla mağlup ederek 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu. Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 93 Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 96 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 93 Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 96

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupasını aldı - Son Dakika


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