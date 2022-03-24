Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, İbrahim Altıntaş, İsmail Binbir
OGM Ormanspor: Robinson 16, Sevgi Uzun 15, Mc Cowan 20, Damla Gezgin 14, Lucet 12, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 2
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 10, Sinem Ataş 2, Fagbenle 21, Hayes 17, Boner 24, Feride Şevval Akalan, Melis Talay 6, Fatmanur Karakaş 2, Esra Ural Topuz 8, Nika Baric 6
1. Periyot: 24-24
Devre: 43-50
3. Periyot: 69-75
Beş faulle çıkan: 36.46 Nika Baric (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, OGM Ormanspor'u 96-93 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale çıktı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 26 Mart Cumartesi oynanacak finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.
Kaynak: AA
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