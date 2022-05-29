Çebi'den tartışma yaratan sözler: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik - Son Dakika
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Çebi'den tartışma yaratan sözler: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik

29.05.2022 11:12
Çebi'den tartışma yaratan sözler: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 2021 olağan ve idari mali genel kurulu toplantısında yaptığı vergi açıklaması büyük tartışma yarattı. Çebi, "184 milyon liralık vergi borcunu Ankara'ya git gel sildirdik. Yalvardık, yakardık. Allah yapanlardan da razı olsun. Diğerlerine de yapıldı ama bizi hakikaten sevdiler ve gereğini de yaptılar" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta olağan ve idari genel kurul toplantısı düzenlendi. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA BORCUN 4.3 MİLYAR TL OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Çebi açıklamalarında, "Devir teslimde, bağımsız kurumdan alınan borç-alacak raporlarıyla belirlenen borç 3 milyar TL'ydi ve 300 milyon daha da üstüne eklenmesi gereken miktardı. Borç 3.3 milyar TL iken, şu anda borcun 4.3 milyar TL olduğunu görüyoruz. Keyifsiz bir durum. Geldiğimiz süre içinde ödenen kur farkı ve faizler, 1 milyar TL.

"GELDİĞİMİZ GÜNDEN BU YANA SÖYLEDİĞİMİZ DENK BÜTÇEYİ BİZ SAĞLADIK"

Eski borç ve yükümlülüklerden kaynaklı faizleri hesapladığınızda zaten 4.3 milyar TL beklenen bir başarıdır ve borç artmamıştır. Dönemimizdeki gelirlerimiz 1.8 milyar TL'dir, giderlerimiz de 1.8 milyar TL'dir. Geldiğimiz günden bu yana söylediğimiz denk bütçeyi biz sağladık. Ama bizden kaynaklanmayan faiz ve kur farkından kaynaklanan miktar, borcun arttığını göstermektedir.

"DEMİRÖREN'İN ALACAĞIYLA İLGİLİ DE UZLAŞMA SAĞLANDI"

Yürüyen borçların içinden sildirdiğimiz yaklaşık 6-7 milyon euro civarı indirim aldık. Vergi konusunda sırtımızda olan 200 milyonluk yükün hemen hemen büyük bir kısmından kurtulmak için verdiğimiz mücadelenin Beşiktaş'a ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Yıllardan beri problem olarak camianın sürekli konuştuğu, Yıldırım Demirören'in alacağıyla ilgili de uzlaşma sağlandı.

"ALLAH YAPANLARDAN DA RAZI OLSUN"

Vergiden 200 milyon, bize hizmet verenlerden silinen 100 milyon, bağış yapanlardan 100 milyon, Yıldırım Demirören'in silinen alacağını alt alta koyduğunuzda 500-600 milyon TL yapıyor. 200 milyonluk vergi borçlarını, 16 milyon liraya indirdik. Ankara'ya git gel... Yalvardık, yakardık. Allah yapanlardan da razı olsun. Diğerlerine de yapıldı ama bizi hakikaten sevdiler ve gereğini de yaptılar: Ayrıca uzun vadeli sporcu kontratları yapılmadı. Bir önceki dönemde imzalanan kontratlarla verilen mücadelelere bakınca da başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Çebi'den tartışma yaratan sözler: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik - Son Dakika


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