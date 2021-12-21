Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim

Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Cebrail Karayel'in attığı golden övgüyle bahsetti.

"BENCE HAFTANIN GOLÜ"

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.

"ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN ALDIK"

Milli kaleci ayrıca, "Andreas Cornelius da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay'ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.