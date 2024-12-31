Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı - Son Dakika
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Spor

Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim'in gelişiyle birlikte taraftarlarına ödül dağıtacak bir çekiliş düzenliyor. 6 Ocak'taki Al Fayha maçında stada gelecek olan taraftarlara çekilişle çeşitli ödüller verilecek.

31.12.2024 11:55
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Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e emanet eden Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, deneyimli teknik adamın gelişini fırsata çeviriyor.

ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Taraftarın yoğun ilgisini ve takım için umut beslediği günleri avantaj olarak gören Al Shabab yönetimi, 6 Ocak'taki Al Fayha maçı için stada gelecek olan taraftarlara çekilişle ödül dağıtacak. Siyah beyazlılar daha çok taraftarı maçlara çekmek için çekiliş yapma kararı aldı.

Yönetimin yapacağı çekilişin ödüller şöyle;

  • 1 Araba
  • 3 adet telefon
  • 2 adet tablet
  • "İmparator Fatih Terim" imzalı 20 forma
  • Fatih Terim ve futbolcularla tanışmak, kulüp müzesinde gezebilmek için 20 adet bilet
Çekiliş yapılacak: Arabistan\'da Fatih Terim çılgınlığı

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • GÖKHAN DUMAN:
    kendini ne zannediyorsa ego tavan adamda yürüme şeklinden ve konuşma tavrından belli yani. 22 17 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    fatih terim senin futbol kariyerin belli Galatasaray. milli takım. Galatasaray. milli takım. Galatasaray. milli takım başka bir şey olmaz senden 18 15 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    biz bir hayrını görmedik suudlarida bitirir ?? 5 16 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bosfatosterim 0 7 Yanıtla
  • Ali Sahin:
    Valla her türlü Suyun üstünde kalıyor adam ???? 4 0 Yanıtla
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